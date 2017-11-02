Сирия итоги за сутки на 2 ноября 06.00: ВКС РФ и САА заставили «Тахрир аш-Шам» отступать в Хаме, военная база Турции появится в Алеппо

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Сирия, 2 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбивает боевиков «Джебхат ан-Нусры» из поселений Хамы, в Алеппо появится турецкая военная база, «Джейш аль-Изза» присоединилась к «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, бомбят позиции ИГ1 и «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме и продвигаются в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Дамаске.

«Исламское государство»: атакует ССА в Даръа, несет потери в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: отступает на северо-востоке Хамы, пыталась ликвидировать командира «Ахрар аш-Шам» в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась командира в Алеппо, организовала засаду на солдат САА в Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в провинции Дейр эз-Зор, арестовали нескольких боевиков в Хасаке.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальных военизированных формирований в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. О боевом вылете сирийской авиации писал один из местных источников в социальной сети Twitter (@damv011). Также один из источников передавал в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa), что ВВС Сирии наносят удары по расположениям антиправительственных группировок в районе Магхир Альмир. Позже Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что армия Башара Асада атаковала позиции радикальных формирований на юго-западе провинции Дамаск.

Жители поселения Аль-Рхебе получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, гуманитарный груз содержал продукты, предметы первой необходимости, лекарственные препараты и школьные принадлежности.

Провинция Алеппо

Sputnik Arabic писало в своем Twitter (@sputnik_ar), что в течение нескольких дней на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части Алеппо появится первая в регионе турецкая военная база. Позже военный источник в социальной сети Twitter (@NadieHarbi) писал, что колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках.

Командир Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Бабе Сайф Абу Бакр вышел из состава протурецкой коалиции. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@bbr1208) бывший главарь «свободной армии» намерен создать новую группировку.

Группировка «Фиркат аль-Хамза», входящая в состав Сирийской свободной армии (ССА), передала свой военный институт, расположенный на севере провинции Алеппо, в пользование министерству обороны временного оппозиционного правительства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (@Aleppo.Space1) местный источник.

Оппозиционный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@atif781Osman), что радикалы «Джебхат ан-Нусры» пытались ликвидировать командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Салех Талхана. Боевики обстреляли машину главаря антиправительственного формирования на западе региона. По информации автора публикации, командир «Ахрар аш-Шам» получил ранения.

При выполнении работ по разминированию окрестностей деревни Ум Адас солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько десятков взрывных устройств итальянского производства, заложенных боевиками. Военный источник в Twitter (@elmahwar) отмечал, что найденные мины начинены взрывным веществом C-4, которое намного мощнее тротила.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований на севере провинции Хомс, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, правительственные войска открыли огонь по укрепрайонам исламистов после того, как боевики обстреляли расположения правительственной армии.

Напомним, на севере провинции Хомс установлена зона деэскалации сирийского конфликта, однако радикальные формирования, базирующиеся в регионе, нарушают перемирие.

Провинция Дейр эз-Зор

Ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1 отмечались в районе деревни Таль Аба в 40 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. О столкновениях между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами сообщало информационное агентство ANHA. Также военный Twitter-канал (@islamicworldupd) передавал, что SDF зачистили от ИГИЛ1 ряд деревень в области Хариджия.

Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжили продвигаться от станции Т-2 в направлении города Абу Кемаль. Военный Telegram-канал (@C_Military1) передавал, что армия САР находится в 53 километрах от пункта назначения.

Также САА продвигалась к сирийско-иракской границе со стороны города Аль-Маядин. Террористы «Исламского государства» атаковали расположения правительственных войск, однако сирийская армия при поддержке российской авиации отбила нападения ИГ и продолжила зачистку от радикальных исламистов поселений на пути своего следования.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов «Исламского государства» в районе стратегического города Абу Кемаль, расположенного на сирийско-иракской границе. Об этом сообщил один из источников в социальной сети Twitter (@SputnikInt).

Также укрепрайоны ИГИЛ бомбардировал иранский беспилотник, передавал военный канал в Telegram (@C_Military1). Ракетно-бомбовые удары были нанесены по окрестностям дороги, соединяющей Абу Кемаль и насосную станцию Т-2.

В административном центре провинции продолжались ожесточенные бои между САА и террористами «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Facebook (@syrianarmy.sy) сообщил, что солдаты армии Башара Асада освободили от радикальных исламистов квартал Джубейла. Ранее под контроль армии САР перешли район Расафа, квартал Аль-Канамат и территория старого аэропорта.

Провинция Даръа

В районе Сахм аль-Джауляна на западе провинции Даръа в течение дня отмечались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. Информационное агентство Almanar News писало, что в ходе противостояния был нейтрализован один боевик «свободной армии».

Неизвестные убили командира Сирийской свободной армии (ССА) Мухаммада Джихад аль-Каеда прямо у него дома, передавал военный источник в Twitter (@ahraralashar).

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) устроили засаду на солдат правительственных войск в районе Замрина, передает Qasioun News. В ССА заявляют, что в результате столкновения погибло несколько солдат армии САР, однако официально данная информация не подтверждена. Позже стало известно, что ССА атаковала расположения правительственных войск недалеко от административного центра провинции Даръа. Об этом сообщал в своем Twitter (@BehzadMoezi) один из источников в регионе.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ, и радикальными исламистами, писал местный источник в социальной сети Twitter (@Shababeeksouria). Армия САР при поддержке ВКС РФ отбивает у террористов населенные пункты провинции. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что боевики «Ан-Нусры» отступают под натиском атак союзников.

В середине дня поступили сообщения о том, что ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» и радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник в социальной сети Twitter (@SyriaRevoluti) писал, что сирийские вертолеты бомбардируют укрепрайоны боевиков в деревнях Аль-Рухжан и Аль-Шакузия. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов в районах поселений Аль-Зафирия и Жанат, сообщал Twitter-канал (@SyNzarr).

На севере региона радикальные исламисты открыли огонь по району Салхаб. Об этом писал местный источник в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, продолжила вести обстрел зон дислокации радикальных военизированных формирований в окрестностях Аль-Латамины. Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook (@100001215073149) один из источников.

Источник в провинции Хама сообщил на своей странице в Twitter (@smmsyria), что боевики группировки «Джейш аль-Изза» присоединились к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщало, что иракская армия при поддержке бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» штурмует два поселения, расположенных к востоку от города Аль-Каим. Напомним, войска Ирака продвигаются к последнему прибежищу ИГИЛ в течение последних нескольких дней. В ходе операции от радикалов «Исламского государства» зачищено более 21 квадратного километра территорий провинции Анбар. Кроме того, в результате боестолкновений уничтожены десятки террористов ИГ и несколько единиц техники.

В районе Баб Жадид города Мосул сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из зданий террористами «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News писало, что в результате инцидента пострадало четыре мирных жителя. Еще один взрыв произошел в районе Аль-Тавра на западе Мосула, передавало Iraqi News. Причиной происшествия также стало СВУ, заложенное исламистами в жилом доме. В результате инцидента погибла семья из девяти человек, только что вернувшаяся из лагеря беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)