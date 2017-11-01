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Совбез ООН 7 ноября подведет итоги расследования химатак в Сирии
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    Совбез ООН 7 ноября подведет итоги расследования химатак в Сирии

    21:39  1 Ноября 2017  /обновлено: 21:40  01 Ноября 2017
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    Совбез ООН 7 ноября подведет итоги расследования химатак в Сирии

    Нью-Йорк, 1 ноября. Совет Безопасности ООН 7 ноября проведет открытое заседание, на котором обсудит выводы специалистов, занимавшихся расследованием химических атак в Сирии. Об этом в среду заявил итальянский дипломат Себастьяно Карди.                                                                  

    По его словам, в ноябре состоится еще две встречи по Сирии. 27 ноября спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура проведет специальный брифинг для членов Совета Безопасности, а на следующий день откроет восьмой раунд межсирийских переговоров. Третья встреча состоится 29 ноября и будет посвящена гуманитарной ситуации в арабской республике.

    Совбез ООН 7 ноября подведет итоги расследования химатак в Сирии

    Напомним, что ранее специалисты Организации по запрещению химического оружия обнародовали седьмой доклад по случаям применения отравляющих веществ в Сирии. Эксперты ОЗХО возложили ответственность на сирийские власти за инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а в химатаке в Марат Умм-Хоше 16 сентября 2016 года обвинили боевиков из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    Официальный Дамаск полностью опроверг утверждения, которые содержались в докладе, заявив, что документ был составлен по указаниям США с целью давления на правительство Сирии. Доклад также подвергся критике со стороны МИД РФ, который указал, что ОЗХО проигнорировала оценки и доводы, предоставленные российскими специалистами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #оон #стаффан де мистура #совбез #химатаки
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