Такси наехало на пешеходов в центре Лондона

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Лондон, 1 ноября. ДТП с участием такси произошло в центре Лондона на улице Саутгемптон-стрит в районе Ковент Гарден. По данным местной полиции, данный инцидент не является терактом.

Как сообщает, черный кэб выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. Данный инцидент рассматривается городскими властями как «серьезное ДТП», версия теракта не рассматривается.

Сейчас на месте инцидент работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские службы. Данных о погибших нет, число раненых сейчас уточняется. Водитель такси был задержан полицией.