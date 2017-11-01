Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
Политика
Сирия: де Мистура сделает доклад в СБ ООН накануне переговоров в Женеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: де Мистура сделает доклад в СБ ООН накануне переговоров в Женеве

    21:43  1 Ноября 2017
    61

    Сирия: де Мистура сделает доклад в СБ ООН накануне переговоров в Женеве

    Нью-Йорк, 1 ноября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует 27 ноября выступить с докладом в Совете Безопасности Организации Объеденных Наций. Об этом сообщил постоянный представитель Италии при ООН Себастьяно Карди.

    Непосредственно 28 ноября должен стартовать очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве.

    Как отметил Карди, в ООН положительно оценивают инициативу о проведении 18 ноября в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

    «Я думаю, что все соглашаются, что любая инициатива, которая может помочь выработать соглашение и вернуть в Сирию мир, будет в помощь. Мы будем следить за этой инициативой», — цитирует его слова РИА Новости.

    Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил итоги межсирийских переговоров в Астане.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        1432
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5598
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        736
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        543