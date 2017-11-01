Сирия: де Мистура сделает доклад в СБ ООН накануне переговоров в Женеве

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Нью-Йорк, 1 ноября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует 27 ноября выступить с докладом в Совете Безопасности Организации Объеденных Наций. Об этом сообщил постоянный представитель Италии при ООН Себастьяно Карди.

Непосредственно 28 ноября должен стартовать очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве.

Как отметил Карди, в ООН положительно оценивают инициативу о проведении 18 ноября в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

«Я думаю, что все соглашаются, что любая инициатива, которая может помочь выработать соглашение и вернуть в Сирию мир, будет в помощь. Мы будем следить за этой инициативой», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил итоги межсирийских переговоров в Астане.