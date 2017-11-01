Духовный лидер Ирана заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана поможет «изолировать США»

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Тегеран, 1 ноября. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что сотрудничество Ирана и РФ поможет «изолировать США». Об этом сообщает пресс-служба Али Хаменеи.

«Мы можем аннулировать санкции США, изолировать их различными методами, такими как отказ от доллара и его замена национальными валютами в двухсторонних экономических транзакциях», — сказал Хаменеи в ходе встречи с Путиным.

Хаменеи назвал Владимира Путина сильной личностью, а также человеком решений и действий, отметив, что именно поэтому Россия является крупной державой, которая способна достичь больших результатов.

Напомним, 1 октября Владимир Путин принял участие в саммите Россия-Иран-Азербайджан, который прошел в Тегеране.