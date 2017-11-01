Toyota начала продажи в России нового Land Cruiser Prado

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Москва, 1 ноября. Дилерские центры Toyota в России начали продавать новый Land Cruiser Prado. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Версия нового внедорожника с турбодизельным двигателем будет продаваться по цене от 2 млн 853 тыс. рублей. Версия с бензиновым двигателем будет стоить от 2 млн 199 тыс. рублей.

Отмечается, что Toyota представит шесть комплектаций автомобиля с различными опциями, которые должны будут максимально приблизить внедорожник к флагманскому Land Cruiser 200. Автомобиль будет штатно оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями, датчиками света и боковыми зеркалами заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания.

Контракт с российскими дилерами был заключен две недели назад и на данный момент получено около 500 предзаказов на новый внедорожник.