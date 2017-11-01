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Журова не ожидала дисквалификации лыжников Легкова и Белова
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    Журова не ожидала дисквалификации лыжников Легкова и Белова

    21:28  1 Ноября 2017
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    Журова не ожидала дисквалификации лыжников Легкова и Белова

    Москва, 1 ноября. Решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации лыжников Александра Легкова и Евгения Белова стало неожиданностью для депутата Государственной думы Российской Федерации Светланы Журовой.

    «Это для меня большая неожиданность. Нужно понять, что именно им инкриминируют», — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в интервью RT.

    Как считает Журова, речь может идти о нарушении целостности колб для анализов, поэтому доказать невиновность российских спортсменов будет крайне сложно.

    «Сильно сомневаюсь, что были обнаружены следы допинга… Раньше любое повреждение банки оставалось на совести WADA», — подчеркнула депутат.

    Ранее издание «Дни.ру» сообщило о том, что антидопинговые агентства США и Великобритании потребовали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #допинг #журова
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