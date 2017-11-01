Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 1 ноября. САА зачистила от ИГ квартал города Дейр эз-Зор, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам», YPG арестовали группу боевиков в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикальными группировками в Дамаске, освободили от ИГ квартал Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, несет потери в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды боевиками группировки «Джейш аль-Изза» в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): передала военный институт оппозиционному временному правительству Алеппо, атакует позиции САА в Даръа.

Курды: зачистили от ИГ ряд деревень в провинции Дейр эз-Зор, арестовали нескольких боевиков в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции радикальных формирований на юго-западе провинции Дамаск. О боестолкновениях между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Один из местных источников передает в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa), что ВВС Сирии наносят удары по расположениям антиправительственных группировок в районе Магхир Альмир. Ранее сообщалось, что сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков в окрестностях города Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (@NadieHarbi) пишет, что колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках в провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части региона появится турецкая военная база.

Группировка «Фиркат аль-Хамза», входящая в состав Сирийской свободной армии (ССА), передала свой военный институт, расположенный на севере провинции Алеппо, в пользование министерству обороны временного оппозиционного правительства. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@Aleppo.Space1) местный источник.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Военный источник в социальной сети Facebook (@syrianarmy.sy) сообщает, что солдаты армии Башара Асада освободили от радикальных исламистов квартал Джубейла. Ранее под контроль армии САР перешли район Расафа, квартал Аль-Канамат и территория старого аэропорта.

Военный Twitter-канал (@islamicworldupd) передает, что Демократические силы Сирии (SDF) зачистили от ИГИЛ1 ряд деревень в области Хариджия.

Провинция Даръа

Сирийская свободная армия (ССА) атакует позиции правительственных войск недалеко от административного центра провинции Даръа, передает в своем Twitter (@BehzadMoezi) один из источников в регионе.

Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» устроили засаду на солдат Сирийской арабской армии (САА) в районе Замрина. Антиправительственная коалиция заявляла, что в результате столкновения погибло несколько солдат армии САР, однако официального подтверждения данная информация не получила.

Провинция Хама

Один из военных источников в провинции Хама сообщает на своей странице в Twitter (@smmsyria), что боевики группировки «Джейш аль-Изза» присоединились к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1.

На севере региона радикальные исламисты ведут артиллерийский обстрел района Салхаб. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@ahmadalissa).

В восточной части провинции ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА). По данным Qasioun News, российская авиация нанесла значительный урон радикальным исламистам ИГ и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что под контроль правительственных сил перешло несколько населенных пунктов региона.

Провинция Хасака

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали группу молодых людей, совершавших преступления, объясняя противоправные действия по отношению к мирным жителям тем, что они являются представителями курдского ополчения. Об этом пишет в своем Twitter-аккаунте (@ meresene) один из местных активистов.

Ранее сообщалось, что бойцы YPG арестовали для дельнейшей принудительной мобилизации 12 человек в районе Хувейран на юго-востоке региона. Родственники задержанных не знают, куда именно отвезли молодых людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)