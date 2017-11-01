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Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    22:30  1 Ноября 2017
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    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 1 ноября. САА зачистила от ИГ квартал города Дейр эз-Зор, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам», YPG арестовали группу боевиков в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикальными группировками в Дамаске, освободили от ИГ квартал Дейр эз-Зора.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, несет потери в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды боевиками группировки «Джейш аль-Изза» в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): передала военный институт оппозиционному временному правительству Алеппо, атакует позиции САА в Даръа.

    Курды: зачистили от ИГ ряд деревень в провинции Дейр эз-Зор, арестовали нескольких боевиков в Хасаке.

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции радикальных формирований на юго-западе провинции Дамаск. О боестолкновениях между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Один из местных источников передает в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa), что ВВС Сирии наносят удары по расположениям антиправительственных группировок в районе Магхир Альмир. Ранее сообщалось, что сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков в окрестностях города Бейт Джинн.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Военный источник в социальной сети Twitter (@NadieHarbi) пишет, что колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках в провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части региона появится турецкая военная база.

    Группировка «Фиркат аль-Хамза», входящая в состав Сирийской свободной армии (ССА), передала свой военный институт, расположенный на севере провинции Алеппо, в пользование министерству обороны временного оппозиционного правительства. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@Aleppo.Space1) местный источник.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    В административном центре провинции продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Военный источник в социальной сети Facebook (@syrianarmy.sy) сообщает, что солдаты армии Башара Асада освободили от радикальных исламистов квартал Джубейла. Ранее под контроль армии САР перешли район Расафа, квартал Аль-Канамат и территория старого аэропорта.

    Военный Twitter-канал (@islamicworldupd) передает, что Демократические силы Сирии (SDF) зачистили от ИГИЛ1 ряд деревень в области Хариджия.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская свободная армия (ССА) атакует позиции правительственных войск недалеко от административного центра провинции Даръа, передает в своем Twitter (@BehzadMoezi) один из источников в регионе.  

    Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» устроили засаду на солдат Сирийской арабской армии (САА) в районе Замрина. Антиправительственная коалиция заявляла, что в результате столкновения погибло несколько солдат армии САР, однако официального подтверждения данная информация не получила.

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Один из военных источников в провинции Хама сообщает на своей странице в Twitter (@smmsyria), что боевики группировки «Джейш аль-Изза» присоединились к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1.

    На севере региона радикальные исламисты ведут артиллерийский обстрел района Салхаб. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@ahmadalissa).

    В восточной части провинции ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА). По данным Qasioun News, российская авиация нанесла значительный урон радикальным исламистам ИГ и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что под контроль правительственных сил перешло несколько населенных пунктов региона.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 1 ноября 22.30: САА зачистила от ИГ квартал Дейр эз-Зора, в Хаме боевики «Джейш аль-Изза» присоединились к «Тахрир аш-Шам»

    Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали группу молодых людей, совершавших преступления, объясняя противоправные действия по отношению к мирным жителям тем, что они являются представителями курдского ополчения. Об этом пишет в своем Twitter-аккаунте (@ meresene) один из местных активистов.

    Ранее сообщалось, что бойцы YPG арестовали для дельнейшей принудительной мобилизации 12 человек в районе Хувейран на юго-востоке региона. Родственники задержанных не знают, куда именно отвезли молодых людей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #даръа #хасака #сса
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    Сирия новости 1 ноября 12.30: военная база Турции появится в Алеппо, в Даръа ликвидирован командир ССА
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