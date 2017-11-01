ЦРУ обнародовало личный дневник «террориста номер один»

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Вашингтон, 1 ноября. Центральное разведывательное управление США опубликовало личный дневник бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена, который долгое время назывался американскими спецслужбами «террористом номер один».

Дневник представляет собой рукопись, написанную на арабском языке, которая содержит записи, сделанные Бен Ладеном за день до своей гибели. Отметим, что речь в данном случае идет не о самом документе, а о его фотокопии, сделанной американским спецназом во время операции по устранению боевика.

Помимо дневника Бен Ладена ЦРУ опубликовало аудиозаписи и фотографии с репетиций речей «террориста номер один», фотографии его молодого сына, видеозаписи с заявлениями лидера «Аль-Каиды»1 и джихадистскую пропаганду.

«Помимо компьютерных файлов и цифровых документов, захваченных во время рейда в пакистанском городе Абботтабад в мае 2011 года, ЦРУ обнаружило там дневник, который включает в себя записи, сделанные бен Ладеном накануне гибели», — сообщает ЦРУ.

Напомним, что Бен Ладен, который взял на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, был уничтожен 1 мая 2011 года в ходе операции американского спецназа в пакистанском городе Абботтабад. Террористическая группировка «Аль-Каида» запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.