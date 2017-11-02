Путин назвал востребованным и эффективным саммит Россия-Иран-Азербайджан

В Избранное

Тегеран, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит Россия-Иран-Азербайджан является востребованным форматом встречи, а также пригласил участников саммита в следующий раз приехать в Россию.

«Встречи в таком формате востребованы, они позволяют координировать позиции по наиболее острым вопросам региональной и международной повестки дня, вести конструктивный поиск решения общих проблем», — сказал Путин, выступая на саммите.

Он также добавил, что благодаря саммиту главы государств могут решать общие вопросы в сфере безопасности, борьбы с международным терроризмом, а также развивать взаимодействие в области торговых и экономических связей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости создания энергомоста «Россия-Азербайджан-Иран», который предполагает объединение электроэнергетических систем.