Американское издательство выпустит книгу с нобелевской речью Боба Дилана

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Американское издательство Simon & Schuster опубликует книгу с нобелевской речью культового музыканта Боба Дилана, который стал лауреатом премии по литературе.

Книга, насчитывающая 32 страницы, будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 100 экземпляров. При этом стоимость обычного издания составит 17 долларов, а книга с автографом обойдется покупателю в 2,5 тыс. долларов, говорится на сайте Simon & Schuster.

Напомним, что легендарный рок-певец Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2016 году. По мнению журнала Rolling Stone, Дилан является вторым по значимости исполнителем после The Beatles в истории музыки.

Нобелевскую премию Дилану присудили с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Сам музыкант не приехал на торжественную церемонию в Стокгольм, сославшись на занятость, поэтому речь была заранее записана и воспроизведена во время награждения.