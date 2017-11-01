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Политика
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Политика
Симоньян пошутила, что попала «не в тот список Forbes»
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    Симоньян пошутила, что попала «не в тот список Forbes»

    20:49  1 Ноября 2017
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    Симоньян пошутила, что попала «не в тот список Forbes»

    Москва, 1 ноября. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, в котором она заняла 52-е место. Симоньян с иронией отметила, что хотела бы оказаться в другом списке бизнес-издания.

    «Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники», — заявила Симоньян в комментарии RT.

    Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, в котором глава  Центробанка России Эльвира Нибиуллина оказалась на 49-м месте, а главный редактор RT и Sputnik заняла 52-е место. При этом Нибиуллина и Симоньян обогнали проигравшую президентские выборы в США Хиллари Клинтон. Ей досталось 63-е место. Возглавляет рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель.

     

    Автор: Алексей Громов
    #forbes #симоньян #нибиуллина
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