Саипов готовился к теракту в Нью-Йорке несколько недель

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Вашингтон, 1 ноября. 29-летний выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов несколько недель планировал теракт в Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщил в среду заместитель комиссара полиции города Джон Миллер.

По словам Миллера, задержанный террорист никогда не становился объектом расследования со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки.

«Подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени «Исламского государства»1, — подчеркнул полицейский.

Напомним, 31 октября Сейфулло Саипов выехал на грузовике на велодорожку в Нью-Йорке. В результате инцидента погибли восемь человек. Еще 11 человек получили травмы.

Непосредственно президент США Дональд Трамп рассказал о том, что он готов отправить исполнителя теракта, который может быть связан с деятельностью запрещенного в РФ «Исламского государства», в военную тюрьму Гуантанамо.

1 Организация запрещена на территории РФ.