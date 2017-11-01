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Политика
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Саипов готовился к теракту в Нью-Йорке несколько недель
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    Саипов готовился к теракту в Нью-Йорке несколько недель

    20:56  1 Ноября 2017
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    Саипов готовился к теракту в Нью-Йорке несколько недель

    Вашингтон, 1 ноября. 29-летний выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов несколько недель планировал теракт в Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщил в среду заместитель комиссара полиции города Джон Миллер.

    По словам Миллера, задержанный террорист никогда не становился объектом расследования со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки.

    «Подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени «Исламского государства»1,  — подчеркнул полицейский.

    Напомним, 31 октября Сейфулло Саипов выехал на грузовике на велодорожку в Нью-Йорке. В результате инцидента погибли восемь человек. Еще 11 человек получили травмы.

    Непосредственно президент США Дональд Трамп рассказал о том, что он готов отправить исполнителя теракта, который может быть связан с деятельностью запрещенного в РФ «Исламского государства», в военную тюрьму Гуантанамо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #теракт
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