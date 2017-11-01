Госпогранслужба Украины рассказала о росте числа поездок граждан в Россию

В Избранное

Киев, 1 октября. Жители Украины стали чаще ездить в Россию. Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы Украины.

По итогам января — сентября более 5,7 млн украинцев посетили Россию, в то время как за весь прошлый год российскую границу пересекли 4 млн граждан Украины. Что касается россиян, посещающих Украину, то данные пока не изменились, однако тенденция к росту поездок тоже есть. Если в 2016 году на Украину приезжали менее 1,5 млн россиян, то за девять месяцев 2017 года страну посетили уже более 1,4 млн граждан с российскими паспортами.

«Мы наблюдаем тенденцию к тому, что количество переходов границы с РФ стала большим», — отметил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, выступая в эфире радиостанции «Радио Свобода».

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев отказаться от поездок в Россию, так как Киев выбрал европейский путь развития.