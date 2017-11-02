Сирия новости 2 ноября 07.00: ИГ бежит через подконтрольные SDF территории; Турция развернет 11 военных баз в Идлибе

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Сирия, 2 ноября. ИГ бежит через подконтрольные SDF территории; Турция развернет 11 военных баз в Идлибе; снайперы «Хайят Тахрир аш-Шам» ранили двух военнослужащих САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили минометным огнем на обстрел «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Исламское государство»: пытается сдержать САА в Дейр эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ранил двух военнослужащих САА в Алеппо.

ВС Турции: построит 11 военных баз в Идлибе.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@SyrianLionesss), сразу несколько группировок вооруженной оппозиции, действующих в районе Восточной Гуты могут объединится для совместного наступления на позиции правительственных войск в пригородах Дамаска Айн-Терма и Джобар, чтобы прорвать кольцо окружения, в котором находятся, и взять под контроль западные районы столицы. Однако, как отметил источник, точные сведения о планах боевиков еще уточняются.

Провинция Алеппо

Два военнослужащих сирийской правительственной армии получили ранения в результате действий террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе провинции, сообщает Telegram-канал @Osama_Masre2011. Снайперы террористов открыли огонь по позициям САА из района населенного пункта Телль-Несбин. Отмечается, что правительственные войска отвели минометным огнем из района населенного пункта Хандарат.

Провинция Хомс

Четыре израильских истребителя атаковали позиции армии правительства Сирии в промышленном городе Хисса к югу от города Хомс. В Twitter @SkyNewsArabia сообщается, что сирийские ПВО атаковали вторгнувшиеся ВВС.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщениям иранского информационного агентства Fars, один из полевых командиров, эмир «Исламского государства»1 Абу Хатаб оставил позиции в городе Аль-Бусейра и сбежал через подконтрольные курдским вооруженным формированиям территории. Как утверждают аналитики Fars, с апреля 2017-го года по настоящее время через территории, контролируемые «Демократическими силами Сирии» сбежало около полутора тысяч боевиков ИГИЛ1.

Как сообщает источник в Telegram (@ Ebaa_Agency), «Исламское государство» всеми способами пытается не допустить продвижения сирийской армии на всех направлениях. Для этого боевики продолжают укреплять свои позиции, минировать дороги и здания управляемыми самодельными взрывными устройствами, перебрасывать снайперов и гранатометчиков на линию соприкосновения сил, а также использовать смертников и заминированные автомобили.

Испытывая нехватку в живой силе, боевики «Исламского государства» в некоторых второстепенных районах начали выдавать оружие женщинам для торможения наступления САА, сообщает источник в Twitter (@Alkhabar_Agency).

Также, если верить данным в закрытых чатах сторонников радикальных исламистов, полевые командиры ИГ планируют провести ряд показательных казней, чтобы повысить дисциплину среди боевиков.

Бойцы SDF**** захватили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Джадит Бакара, расположенный к юго-востоку от Хушама, сказано в Twitter @VivaRevolt.

Провинция Идлиб

Сирийское издание Shaam сообщает, что Турция планирует развернуть 11 военных баз на территории Сирии. Об этом заявил начальник штаба протурецкого альянса вооруженных группировок Сирийской свободной армии бригадный генерал Албей Ахмед Берри. По его словам, создание турецких баз пройдет в рамках соглашений о зоне деэскалации в Идлибе, которые были заключены на шестом раунде переговоров в Астане.

Напомним, целью турецкой военной операции в Сирии является оттеснение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» от турецкой границы. Кроме непосредственно турецких военных в ней принимают участие 15 группировок протурецкой вооруженной оппозиции, которые ранее были задействованы в операции ВС Турции «Щит Евфрата». Ранее некоторые источники сообщали, что Турция создаст в Идлибе 8 баз и 14 наблюдательных пунктов.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции ситуация по-прежнему остается довольно сложной, поскольку друг против друга воюют сразу три противоборствующие силы: САА, «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство».

Как сообщает источник в Telegram (@SRNN2011), «Хайят Тахрир Аш-Шам» перебрасывает подкрепление и оружие из юго-западной части соседней провинции Идлиб в район боестолкновений и укрепляет свои позиции в районе населенных пунктов Джнейне, Таниет-эс-Сафвани и Маслухия, чтобы не допустить продвижения САА.

Артиллерия армии правительства Сирии нанесла удар в ответ на обстрелы боевиков в городах Кафр Зита и Аль-Латамина, сказано в Twitter @AEJKhalil.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)