Трамп готов рассмотреть отправку исполнителя теракта в Нью-Йорке в Гуантанамо

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Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке в военную тюрьму Гуантанамо, где без решения суда содержатся террористы, захваченные американскими спецслужбами за рубежом. Об этом Трамп заявил во время заседания в Белом доме.

«Я точно готов рассмотреть это, послать его в Гитмо», — сказал Трамп, использовав сокращенное название тюрьмы в Гуантанамо.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что будет добиваться отмены лотерейной программы выдачи миграционных виз. По его словам, он готов немедленно начать работу с Конгрессом по отмене грин-карт.

Напомним, что 31 октября в Нью-Йорке грузовик выехал на велотрек в юго-западной части Манхэттэна, сбивая велосипедистов и прохожих на своем. Затем грузовик врезался в школьный автобус. После этого водитель грузовика выбежал из машины с пистолетом для пейнтбола, однако был ранен сотрудниками полиции. Полиция рассматривает данный инцидент как теракт. В результате теракта погибли восемь человек, десять получили тяжелые ранения.