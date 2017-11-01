Сейчас я верю Порошенко: Погребинский рассказал, кто стоит за задержанием сына Авакова

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СМИ сообщают о конфликте между Петром Порошенко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым. По некоторым данным, украинский министр внутренних дел винит в задержании своего сына Александра Авакова главу государства. Из-за этого между ними произошел разговор на повышенных тонах, в ходе которого Порошенко оправдывался, заявляя о своей непричастности к случившемуся.

Сын Арсена Авакова, напомним, вчера был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по обвинению в коррупции. Ему вменяется в вину то, что он продал в Национальную гвардию Украины партию армейских рюкзаков по сильно завышенной цене, воспользовавшись для этого служебными связями своего отца.

Если встреча между Аваковым и Порошенко действительно имела место, считает украинский политолог и политтехнолог Михаил Погребинский, то президент говорит правду.

«Я не думаю, как говорят многие мои коллеги на российском телевидении, что к этому аресту приложил руку президент Порошенко. Я очень редко верю президенту, почти никогда не верю. Но сейчас, когда, по слухам, он решительно отпирался, я верю Порошенко. Они с Аваковым в одной лодке, им просто невыгодно идти друг против друга», — заявил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Действительно, Аваков и его партия «Народный фронт» нужны Порошенко для того, чтобы контролировать Верховную раду. Без них поддерживающая президента и все его законодательные инициативы парламентская коалиция попросту развалится. В свою очередь, Авакову и его партии Порошенко нужен потому, что сами они имеют очень мало шансов на следующих выборах. Даже если между ними и есть какие-то разногласия, эта взаимная нужда делает их союзниками.