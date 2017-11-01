Сейчас я верю Порошенко: Погребинский рассказал, кто стоит за задержанием сына Авакова
СМИ сообщают о конфликте между Петром Порошенко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым. По некоторым данным, украинский министр внутренних дел винит в задержании своего сына Александра Авакова главу государства. Из-за этого между ними произошел разговор на повышенных тонах, в ходе которого Порошенко оправдывался, заявляя о своей непричастности к случившемуся.
Сын Арсена Авакова, напомним, вчера был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по обвинению в коррупции. Ему вменяется в вину то, что он продал в Национальную гвардию Украины партию армейских рюкзаков по сильно завышенной цене, воспользовавшись для этого служебными связями своего отца.
Если встреча между Аваковым и Порошенко действительно имела место, считает украинский политолог и политтехнолог Михаил Погребинский, то президент говорит правду.
«Я не думаю, как говорят многие мои коллеги на российском телевидении, что к этому аресту приложил руку президент Порошенко. Я очень редко верю президенту, почти никогда не верю. Но сейчас, когда, по слухам, он решительно отпирался, я верю Порошенко. Они с Аваковым в одной лодке, им просто невыгодно идти друг против друга», — заявил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Действительно, Аваков и его партия «Народный фронт» нужны Порошенко для того, чтобы контролировать Верховную раду. Без них поддерживающая президента и все его законодательные инициативы парламентская коалиция попросту развалится. В свою очередь, Авакову и его партии Порошенко нужен потому, что сами они имеют очень мало шансов на следующих выборах. Даже если между ними и есть какие-то разногласия, эта взаимная нужда делает их союзниками.
«Я уверен, что арест сына Авакова — это инициатива НАБУ, одобренная посольством Соединенных Штатов. Теперь на Украине все всех будут бояться. Это то, чего добиваются американцы со своим НАБУ. Теперь всякий раз, когда украинские политики и их дети захотят провести подозрительные транзакции, они будут бояться. Конечно, это не устранит коррупцию на Украине, но это создаст для «больших людей» массу проблем. Они почувствуют, что находятся под колпаком. Таким образом США планируют напугать украинских политиков и сделать их более внимательными к своим требованиям», — резюмирует Михаил Погребинский.