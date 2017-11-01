Свыше 50 жителей Сирии вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дамаске

В Избранное

Москва, 1 ноября. Не менее 55 жителей Сирии за последние сутки смогли вернуться в свои дома. Об этом в среду сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

«За сутки в места постоянного жительства возвратились 55 человек. В провинции Алеппо – 29 человек, Хомс – 17 и Дамаск — девять человек», — говорится в сообщении.

Центр отметил, что власти Сирии оказывают всю необходимую помощь местным жителям, которые были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Кроме того, сообщается, что, благодаря работе Центра, еще один населенный пункт в провинции Хомс присоединился к перемирию.

Россия тем временем продолжает оказывать гуманитарную помощь сирийским жителям, пострадавшим от войны. Так, например, жителям населенного пункта Асбинат Эс-Сугра в провинции Дамаск было предоставлено 1700 кг продуктов, включая сахар, рис, мясные консервы и чай.