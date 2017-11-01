В Крыму произошла авария на оптоволоконной магистрали в районе Феодосии

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Симферополь, 1 ноября. Крыму в ходе строительства трассы «Таврида» произошла авария на оптоволоконной линии связи, которая соединяет полуостров с материковой частью России. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью компании «Миранда-медиа» Виктория Саулова.

По ее словам, оптоволоконный кабель был поврежден во время строительства трассы «Таврида» на участке между поселками Приморский и Батальное. В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению кабеля.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы линейно техническим цехом компании «Миранда-медиа» города Феодосии. Ориентировочное время устранения аварии 23:00», — сказала Саулова в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что компании «Миранда-медиа» продолжает предоставлять свои услуги в полном объеме, так как при повреждении был осуществлен автоматический переход на резервную оптоволоконную линию.