Награжденный Путиным физик-атомщик Карзов скончался после ДТП

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Известный ученый, создатель корпусов для атомных реакторов, Георгий Карзов скончался после ДТП, которое произошло в конце октября во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей».

«31 октября 2017 года на 79 году жизни после автокатастрофы скоропостижно скончался ученый с мировым именем, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР и России и других государственных наград, Георгий Павлович Карзов», — говорится в сообщении.

Георгий Карзов попал в аварию 27 октября. Автомобиль под его управлением, врезался в ограждение на 26-м километре дороги «Сортавала» в Ленобласти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Следует отметить, что в 2013 году президент России Владимир Путин наградил Георгия Карзова государственной премией в области науки и технологии за создание нового класса высокорадиационностойких материалов, предназначенных для корпусов атомных реакторов.