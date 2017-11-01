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Политика
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Политика
Грин-карты и ИГ: американист рассказал, что изменится в США после теракта в Нью-Йорке
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    Грин-карты и ИГ: американист рассказал, что изменится в США после теракта в Нью-Йорке

    21:10  1 Ноября 2017
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    Грин-карты и ИГ: американист рассказал, что изменится в США после теракта в Нью-Йорке

    После теракта в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Диверсификационную лотерею — государственную программу, позволяющую любому случайному иностранцу получить американский вид на жительство. Мужчина, устроивший резню в центре Нью-Йорка, попал в США именно благодаря этой программе, подчеркивает Трамп. Он выиграл так называемую грин-карту — визу, позволившую ему приехать и осесть в США. Американский президент требует отныне выдавать право на въезд в свою страну только на основании «реальных заслуг», а не случайного шанса.

    «Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными», — пишет 45-й президент США в своем микроблоге в Twitter.

    В политическом плане, считает американист Юрий Рогулев, нью-йоркская трагедия чрезвычайно выгодна для Трампа. Случившееся явственно продемонстрирует многим рядовым американцам оправданность всего того, в чем Трамп пытался их убедить год назад, во время своей предвыборной кампании. Радикальный исламизм и, как следствие, «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) действительно угрожают безопасности США и их граждан.

    Дональд Трамп обрушился с критикой на Диверсификационную лотерею

    «Трамп занимает жесткую позицию в отношении миграции с Ближнего Востока и из мусульманских стран. Недаром, вскоре после вступления в должность он принял закон, временно ограничивающий въезд в США выходцев из семи государств с преимущественно мусульманским населением. Трамп также выступает за борьбу с фундаментальным исламским терроризмом. Произошедшее в Нью-Йорке показывает реальность нависшей над США угрозы. Это на руку Трампу. Террорист оставил в своей машине записку, которая свидетельствует в пользу того, что он был не одиночкой, но агентом «Исламского государства»1. Это де-факто письменное свидетельство того, что ИГ атаковало Америку», — заявил директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    У тех политиков и представителей СМИ, которые аффилированны с либеральными кругами США и, следовательно, являются сторонниками более мягкой миграционной политики, не получится замять нью-йоркский теракт. Он еще окажет свое влияние на общественное мнение в США.

    В правление Барака Обама угроза, которую могут представлять для США сторонники радикального исламизма, методично игнорировалась. Сейчас точку зрения, отстаиваемую Обамой, поддерживают также многие политические противники действующего президента США, сторонники глобализма и открытых границ.

    Радикальный исламизм действительно угрожает безопасности США и их граждан

    «Известный факт, что Обама в своих речах даже не употреблял термин «радикальный ислам». Если вы помните, то он начал свое президентское правление с поездки в Египет, где много говорил о новой эре в отношениях США и арабского мира. Из-за этого он сильно поссорился с Израилем. Он так и не смог сдружиться с арабскими странами — все же вскоре после его речи началась так называемая «арабская весна», и правительства стали падать. На Ближнем Востоке и в Северной Африке Обама также наломал много дров, не признавая угрозу, которую фундаментальный исламский терроризм представляет для США. Теперь у Трампа есть на руках очередной довод, подтверждающий ошибочность политического курса его предшественника. Это выгодно для него», — продолжает Рогулев.

    В любом случае, желающим получить грин-карту и поехать в США не следует волноваться, что из-за нью-йоркского теракта американские границы навсегда закроются. Да, аналога критикуемой Трампом Диверсификационной лотереи нет ни в одной другой стране мира. Тем не менее в плане миграционного законодательства США — поистине уникальная страна. Почти нигде оно не меняется так же часто. В сравнении с этим даже угроза исламского терроризма является преходящим явлением.

    «Каждый год в США принимаются новые миграционные законы. Миграция — давняя проблема США. С конце 19 века до Первой мировой войны к ним въехало почти 30 миллионов человек. После этого на несколько лет миграция в Штаты вообще была запрещена. Затем границы вновь были открыты. Во времена Билла Клинтона поток мигрантов в США усилился чрезвычайно. Чуть ли не каждый год американцы то закрывают, то открывают свои границы. Сейчас Трамп отменит лотерею из-за того, что одна из грин-карт попала к стороннику ИГ. Через пару лет кто-нибудь введет ее вновь», — подводит Юрий Рогулев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #сша #обама #клинтон #трамп #теракт #исламское государство #нью-йорк #рогулев #миграционная политика #грин карт
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