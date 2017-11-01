Сирия сегодня: появилось видео ударов ВКС РФ по террористам, США внесли в санкционный список союзников «ан-Нусры»

В Избранное

Сирия, 1 ноября. Министерство обороны России показало видео удара ВКС РФ по позициям группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) в провинции Идлиб. Госдеп сообщил о внесении в санкционный список террористической группы, действующей в САР на пару с боевиками «Джебхат ан-Нусры». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Видео удара по «ан-Нусре»

Министерство обороны России опубликовало видео авиаудара российских ВКС по позициям группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

Сообщается, что в результате налета были ликвидированы 49 боевиков, среди которых оказались семь полевых командиров. Кроме того, российская авиация уничтожила крупнейший заглубленный арсенал радикальных исламистов в районе города Абу-эд-Духур. Там боевики хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

США внесли союзников «ан-Нусры» в санкционный список

Государственный департамент США внес в санкционный список террористическую группу, которая действовала в Сирии на пару с группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов, речь идет о группировке «Бригады Марвана Хадида», которая в настоящее время проходит по санкционным спискам США как «Бригада Абдалы Аззама». Под первым именем группа действует в САР, а под вторым известна в Ливане.

«Госдепартамент пришел к выводу, что группа действует в Сирии под названием «Бригады Марвана Хадида», которая осуществила нападения совместно с «Фронтом ан-Нусра» и участвовала в подготовке террористов в одном из лагерей в Сирии», — значится в сообщении Госдепа.

Изначально «бригады» действовали отдельно, однако в январе 2014 года «Бригады Марвана Хадида» объявили об объединении с ливанской группировкой.

Соцпартия САР позитивно оценила конгресс нацдиалога

Сирийская социальная националистическая партия (ССНП) с позитивом оценила проведение в России конгресса национального диалога и уже получила свое приглашение. Об этом рассказал представитель политического объединения Тарек аль-Ахмад.

«Честно говоря, мы смотрим на конференцию позитивно, мы к этому призывали всегда на встречах с МИД России… Мы хотим принять участие в том смысле, что сами всегда призывали к такого рода конференции, а не по типу Женевы. Однако в том, что касается остальных деталей, нам нужно провести заседание политбюро, чтобы определить остальные моменты», — подчеркнул представитель партии.

При этом аль-Ахмад добавил, что его коллеги получили приглашение в среду. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.