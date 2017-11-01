Лондон не смог найти российского следа в Brexit

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Лондон, 1 ноября. Власти Великобритании пришли к выводу, что Россия не вмешивалась в ход выборов или референдумов, проводимых на территории королевства. Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон, отвечая на вопрос в ходе заседания парламентского комитета.

«Нет, я не вижу влияния. Насколько я знаю, они (русские — прим. ФАН) не играли роли», — отметил он.

Напомним, что ранее член палаты общин Бен Брэдшоу предположил, что Россия могла участвовать в финансировании референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), преследуя собственные интересы. Он призвал парламентский комитет проверить эту информацию, учитывая «всеобщую обеспокоенность относительно российского влияния на демократические процессы» Запада.

Российская сторона неоднократно отрицала свою вовлеченность в Brexit и президентские выборы в США, называя выдвигаемые против нее обвинения бездоказательными.