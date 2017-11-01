Новости Украины: сын рассорил Авакова с Порошенко, Саакашвили лишился гражданства и Facebook

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Украина, 1 ноября. Арсен Аваков поссорился с Петром Порошенко из-за сына; Михаил Саакашвили заявил, что его страница в Facebook подверглась атаке и была заблокирована; сенатор от Крыма раскритиковал «жесткую» резолюцию Украины. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

Очередная резолюция по Крыму от киевских властей

Власти Украины внесли в ООН «жесткую» резолюцию по Крыму, сообщил пресс-секретарь постпредства Украины Олег Николенко. По его словам, в документе содержится требование организовать на территории полуострова обучение на украинском и крымско-татарском языке. Кроме того, официальный Киев настаивает на отмене запрета организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена Верховным судом РФ). В резолюции подчеркивается, что международным организациям должны открыть доступ на территорию Крыма.

Комментируя ФАН ситуацию, член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что Украина уже не в первый раз пытается протащить в ООН подобный документ. Ранее украинская сторона обращалась в Парламентскую ассамблею ООН, Совет Европы и различные международные организации с аналогичными требованиями.

Цеков добавил, что все документы несут один посыл: «Крым незаконно оккупирован, в Крыму нарушаются права человека».

«Почему они это делают? Нынешняя власть не может отказаться от своей позиции, которая касается Крыма в той части, что рано или поздно различными методами он будет возвращен в состав Украины», — подчеркнул член Совета Федерации РФ, добавив, что подобная резолюция для России неприемлема.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором за возвращение полуострова в РФ высказалось абсолютное большинство его жителей.

Задержание сына Авакова

Все СМИ обсуждают ссору между лидером Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым. Яблоком раздора между министром и президентом стало задержание сына Авакова.

В прессе отмечается, что разговор между президентом и его подчиненным «шел фактически на повышенных тонах». Аваков требовал объяснений от президента, поскольку был убежден, что именно гарант украинской конституции стоит за задержанием Авакова-младшего. СМИ также пишут, что президент заверял подчиненного, что не имеет никакого отношения к происходящему. Порошенко даже заявил, что возмущен этой провокацией, и что Аваков может рассчитывать на его поддержку.

Напомним, «Газета.ру» сообщала, что сын министра МВД Украины Александр Аваков был задержан по делу о рюкзаках. В материалах уголовного дела сказано, что в январе прошлого года похожий на Авакова-младшего мужчина вел переговоры с человеком, похожим на бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря, о чем свидетельствует соответствующее видео. Речь шла о закупке рюкзаков для ведомства. Оказалось, что закупочная цена на приобретенный товар была в шесть раз выше рыночной.

Саакашвили пожаловался на блокировку Facebook

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Сакашвили лишился любимого способа общения со своими сторонниками. Политик заявил, что его страница в Facebook подверглась масштабной атаке, а затем была заблокирована.

«На данный момент полностью заблокирована возможность зайти на мою страницу с персонального компьютера, но работает мобильная версия, — пишет Саакашвили в Facebook. — Специалисты утверждают, что доступ к странице закрыл самый большой, всеукраинский оператор интернета, который продает трафик более мелким региональным операторам. Мобильная же версия напрямую обменивается данными с Соединенными Штатами, поэтому ее заблокировать они не могут».

Сакашвили добавил, что получить доступ к полной версии сайта он может лишь через VPN-сервер, выбрав в качестве местоположения США. Отметим, что пока готовился обзор, страницу Михаила Саакашвили все же разблокировали. Ранее Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. Кроме того, ему было отказано в статусе беженца.

1 Организация запрещена на территории РФ.