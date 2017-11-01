В Крыму отреагировали на украинскую резолюцию о нарушении прав крымских татар

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Симферополь, 1 ноября. Киев пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося на рассмотрение ООН обновленную резолюцию о нарушении прав крымских татар. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Он напомнил о том, что конституция республики определила в качестве государственных языков русский, украинский и крымско-татарский. Кроме того, ведется работа над новым законом «О языках».

«Полуостров открыт для всех, кто пожелает встретиться с крымчанами… Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример», — подчеркнул Фикс в интервью РИА Новости.

Как сообщал телеканал «360», член Совета Федерации России Франц Клинцевиц указал на то, что украинский проект резолюции по Крыму не будет иметь никаких последствий для российской стороны.