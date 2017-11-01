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В Крыму отреагировали на украинскую резолюцию о нарушении прав крымских татар
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    В Крыму отреагировали на украинскую резолюцию о нарушении прав крымских татар

    20:28  1 Ноября 2017
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    В Крыму отреагировали на украинскую резолюцию о нарушении прав челове

    Симферополь, 1 ноября. Киев пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося на рассмотрение ООН обновленную резолюцию о нарушении прав крымских татар. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

    Он напомнил о том, что конституция республики определила в качестве государственных языков русский, украинский и крымско-татарский. Кроме того, ведется работа над новым законом «О языках».

    «Полуостров открыт для всех, кто пожелает встретиться с крымчанами… Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример», — подчеркнул Фикс в интервью РИА Новости.

    Как сообщал телеканал «360», член Совета Федерации России Франц Клинцевиц указал на то, что украинский проект резолюции по Крыму не будет иметь никаких последствий для российской стороны.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #крым #рф
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