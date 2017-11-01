Постпред РФ при ООН заявил о бессмысленности санкций США в отношении Кубы

В Избранное

Нью-Йорк, 1 ноября. Россия считает бессмысленной санкционную политику США в отношении Кубы, а также выступает за отмену ее экономической блокады. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Исходим из контрпродуктивности, несправедливости и бессмысленности такой дискриминационной практики. Решительно выступаем за безотлагательную отмену введенной без малого 60 лет назад американской блокады Кубы во всех ее проявлениях», — заявил Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что в конце 2014 года США и Куба объявили о нормализации отношений. В 2015 году Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения, а также подписали ряд двусторонних соглашений, однако торговое эмбарго США против Кубы осталось в силе. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики предыдущей администрации Белого дома по нормализации отношений с Гаваной.