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Политика
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Общество
Джигурда: В СБУ меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины
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    Джигурда: В СБУ меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины

    19:21  1 Ноября 2017
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    Джигурда: В СБУ меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины

    Москва, 1 ноября. Известный украинский певец, режиссер и сценарист Никита Джигурда заявил, что в 2014 году сотрудники СБУ интересовались его планами на президентское кресло Украины. Об этом он заявил, комментируя выдвижение телеведущей Ксении Собчак на пост президента России.

    «Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести. Когда в 2014 году перед Майданом я встречался с представителями СБУ, меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины», — рассказал Джигурда Национальной службе новостей.

    Джигурда: В СБУ меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины

    Напомним, что ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году. Вскоре после этого о своих президентских амбициях заявила еще один журналист — Екатерина Гордон, бывшая жена российского телеведущего Александра Гордона.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #президент #сбу #джигурда #выдвижение
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