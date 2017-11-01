Джигурда: В СБУ меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины

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Москва, 1 ноября. Известный украинский певец, режиссер и сценарист Никита Джигурда заявил, что в 2014 году сотрудники СБУ интересовались его планами на президентское кресло Украины. Об этом он заявил, комментируя выдвижение телеведущей Ксении Собчак на пост президента России.

«Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести. Когда в 2014 году перед Майданом я встречался с представителями СБУ, меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины», — рассказал Джигурда Национальной службе новостей.

Напомним, что ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году. Вскоре после этого о своих президентских амбициях заявила еще один журналист — Екатерина Гордон, бывшая жена российского телеведущего Александра Гордона.