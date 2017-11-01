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Политика
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Трехсторонняя встреча Путина, Роухани и Алиева стартовала в Тегеране
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    Трехсторонняя встреча Путина, Роухани и Алиева стартовала в Тегеране

    19:21  1 Ноября 2017
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    Трехсторонняя встреча Путина, Роухани и Алиева стартовала в Тегеране

    Тегеран, 1 ноября. В Тегеране в среду вечером стартовали трехсторонние переговоры с участием президентов Российской Федерации, Ирана и Азербайджана Владимира Путина, Хасана Роухани и Ильхама Алиева.

    Сначала главы государств приняли участие в совместном фотографировании, после чего удалились для переговоров. По итогам встречи запланировано совместное заявление президентов.

    Ранее Владимир Путин поблагодарил главу исламской республики за организацию трехсторонних переговоров между Россией, Ираном и Азербайджаном. 

    Трехсторонняя встреча Путина, Роухани и Алиева стартовала в Тегеране

    Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что визит главы российского государства Владимира Путина в Иран ознаменуется новыми важными договоренностями

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #иран
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