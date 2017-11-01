Учащиеся московского колледжа рассказали об убитом преподавателе ОБЖ

В Избранное

Москва, 1 ноября. Учащиеся московского колледжа рассказали о зарезанном преподавателе ОБЖ.

Ранее помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что в одном из образовательных учреждений на западе столицы были обнаружены тела преподавателя и совершеннолетнего ученика с многочисленными ножевыми ранениями. По данным следствия, между преподавателем ОБЖ и студентом произошел конфликт, в результате которого учащийся решил расправиться с педагогом.

Учащиеся колледжа рассказали о трагически погибшем преподавателе ОБЖ. По словам студента Николая, преподаватель был хорошим и неконфликтным человеком.

«Очень добрый был, оценки хорошие ставил. Вообще ни с кем не конфликтовал», — сообщил молодой человек в комментарии RT.

Он также добавил, что у преподавателя было двое детей. По словам студента Дмитрия, преподаватель всегда шел на встречу учащимся и помогал со сдачей зачетов, а также был в хороших отношениях с коллегами.