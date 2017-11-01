Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в защите второй раз

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Киев, 1 ноября. Миграционная служба Украины во второй раз отказала предоставить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили дополнительную защиту.

В первый раз миграционная служба отказала Саакашвили в защите, так как его заявление было подано не им лично, а его представителями. Сотрудники службы обратили внимание скандального политика на то, что он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса на Украине. Они добавили, что это является достаточным основанием для выдворения бывшего президента Грузии из страны.

26 октября экс-губернатор Одесской области подал заявление во второй раз, однако снова получил отказ.

Как передает украинский телеканал «Эспрессо», в службе объяснили это решение очевидной необоснованностью заявления, а именно отсутствием «обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям и недоказанности угрозы жизни, безопасности или свободе».