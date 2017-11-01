Полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим работы

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Киев, 1 ноября. Сотрудники украинской полиции в Киеве и Киевской области перешли на усиленный режим работы. Об этом заявил в среду глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Данное решение было принято в связи с последними инцидентами в столичном регионе. Согласно предварительной информации, на улицах города будут работать мобильные группы, в состав которых входят патрульные полицейские, кинологи и сотрудники других служб.

«Усиленные меры направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Поэтому прошу с пониманием отнестись к увеличению присутствия полицейских на улицах, вокзалах, аэропортах, на въездах-выездах из Киева и области, в местах массового пребывания людей», — отметил Князев.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить антитеррористический режим в стране.