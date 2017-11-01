Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах 32-летней давности

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Знаменитый голливудский актер Дастин Хоффман оказался в центре скандала после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Американская писательница Анна Грэхам Хантер рассказала изданию Hollywood Reporter, что в 17-летнем возрасте она стажировалась в качестве помощника продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера», который вышел в 1985 году. По словам литератора, в первый же съемочный день 48-летний Хоффман попросил сделать ему массаж ног и начал флиртовать, отпуская «грязные шутки» в адрес девушки.

«Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади», — вспоминает Хантер.

Сам Хоффман уже принес извинения, заявив, что уважает женщин. Отметим, что Хоффман, который прославился благодаря фильмам «Человек дождя», «Тутси» и «Хвост виляет собакой», оказался не первым кинематографистом, обвиненным в домогательствах. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты против актера Кевина Спейси («Семь», «Планета Ка-Пэкс»), который был лишен премии Эмми, а также против продюсера Харви Вайнштейна.