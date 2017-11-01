Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Свыше 50 жителей Сирии вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дамаске
Весь мир
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах 32-летней давности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах 32-летней давности

    19:01  1 Ноября 2017
    119

    Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах 32-летней давности

    Лос-Анджелес, 1 ноября. Знаменитый голливудский актер Дастин Хоффман оказался в центре скандала после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

    Американская писательница Анна Грэхам Хантер рассказала изданию Hollywood Reporter, что в 17-летнем возрасте она стажировалась в качестве помощника продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера», который вышел в 1985 году. По словам литератора, в первый же съемочный день 48-летний Хоффман попросил сделать ему массаж ног и начал флиртовать, отпуская «грязные шутки» в адрес девушки.

    Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах 32-летней давности

    «Он попросил меня сделать ему массаж ног в первый день на съемочной площадке. Я сделала. Он в открытую флиртовал со мной, хватал меня сзади», — вспоминает Хантер.

    Сам Хоффман уже принес извинения, заявив, что уважает женщин. Отметим, что Хоффман, который прославился благодаря фильмам «Человек дождя», «Тутси» и «Хвост виляет собакой», оказался не первым кинематографистом, обвиненным в домогательствах. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты против актера Кевина Спейси («Семь», «Планета Ка-Пэкс»), который был лишен премии Эмми, а также против продюсера Харви Вайнштейна.

    Автор: Геннадий Плющев
    #обвинения #дастин хоффман #сексуальные домогательства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        521
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        4595
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        661
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        489