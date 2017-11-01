Милонов: Порошенко может случайно призвать на Украину террористов

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Во время официального визита в Саудовскую Аравию президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что официальный Эр-Рияд поддержит усилия Киева по защите прав и интересов крымско-татарского народа.

Порошенко может договориться до того, что на Украину хлынут боевики, которые будут пытаться устроить теракты на территории полуострова, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

По данным украинской стороны, на встрече была достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, энергетической и инвестиционной сферах. Более того, лидер Украины обратился к королю Салману бин Абдулазизу Аль Сауду с просьбой поддержать стремление Киева защитить права и интересы крымско-татарского народа.

«Необходимо признать, что отдельные силы на Ближнем Востоке ранее активно поддерживали, но только не крымско-татарский народ, а радикалов организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация — прим. ред.). Безусловно, официальный Эр-Рияд не будет ничем таким заниматься, но в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах есть силы, которые заинтересованы в создании и поддержке террористических ячеек на территории российского полуострова», — поясняет ситуацию Милонов.

По словам собеседника ФАН, до 2014 года «непутевые» украинские силовики не могли пресечь деятельность «Меджлиса»1 на территории Крыма, поэтому террористы «Исламского государства»1 (запрещенная в России группировка — прим. ред.) могли пытаться закрепиться в Европе, и началось бы это с Крыма.

«Киевская власть была слаба, никакой специальной работы не проводилось, социальное положение крымских татар было слабым, что могло стать хорошей почвой для начала вербовки. Но с возвращением России, возможность вербовки была полностью утрачена. На полуострове была проведена спокойная и красивая операция по нейтрализации радикального подполья и, по сути дела, Москва не дала втянуть крымско-татарскую молодежь в террористическую деятельность. Так что все ребята сейчас абсолютно нормальные члены российского общества», — продолжает народный избранник.

Виталий Милонов считает, что во время сегодняшней встречи своими неосторожными просьбами и заявлениями президент Украины мог усугубить ситуацию.

«Порошенко может случайно призвать на Украину силы, которые до сих пор намерены создать на территории Крыма новое террористическое подполье. Хотя может быть и так, что лидер Украины намеренно пытается заручиться поддержкой радикалов и религиозных фанатиков, предоставить им специальные коридоры для заброски в Крым радикальных структур. Главное, чтобы этот президент чего-нибудь лишнего не наговорил и не допустил в свою страну отряды самоубийц и боевиков. Мы понимаем, что Восток — дело тонкое, там кроме официальных властей есть силы, которые при попустительстве США всячески содействуют радикальным и экстремистским направлениям», — заключил Милонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.