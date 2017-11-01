Новый марсоход NASA запишет трехмерное видео посадки на поверхность планеты

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Вашингтон, 1 ноября. Новый марсоход NASA «Марс-2020» запишет на видео процесс посадки на поверхность красной планеты. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

По данным NASA, новый марсоход будет оснащен 23 камерами, которые позволят создавать широкие панорамы, а также вовремя обнаруживать препятствия на своем пути. Кроме того, камеры будут задействованы в изучении атмосферы Марса.

Предполагается, что часть камер начнет работу уже во время посадки на Марс. Аппарат также оснащен микрофонами, которые дадут возможность услышать звуки Марса.

Стоит отметить, что в декабре 2012 года на поверхность Марса был спущен аппарат Curiosity, который был задействован в изучении кратера Гейла на экваторе красной планеты. Позднее NASA объявило о намерении создать еще один марсоход, который должен отправиться на Марс в 2020 году.