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Новый марсоход NASA запишет трехмерное видео посадки на поверхность планеты
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    Новый марсоход NASA запишет трехмерное видео посадки на поверхность планеты

    18:54  1 Ноября 2017
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    Новый марсоход NASA запишет трехмерное видео посадки на поверхность планеты

    Вашингтон, 1 ноября. Новый марсоход NASA «Марс-2020» запишет на видео процесс посадки на поверхность красной планеты. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

    По данным NASA, новый марсоход будет оснащен 23 камерами, которые позволят создавать широкие панорамы, а также вовремя обнаруживать препятствия на своем пути. Кроме того, камеры будут задействованы в изучении атмосферы Марса.

    Предполагается, что часть камер начнет работу уже во время посадки на Марс. Аппарат также оснащен микрофонами, которые дадут возможность услышать звуки Марса.

    Стоит отметить, что в декабре 2012 года на поверхность Марса был спущен аппарат Curiosity, который был задействован в изучении кратера Гейла на экваторе красной планеты. Позднее NASA объявило о намерении создать еще один марсоход, который должен отправиться на Марс в 2020 году.

    Автор: Алексей Громов
    #марс #nasa #curiosity #марсоход
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