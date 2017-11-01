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Варшава, 1 ноября. В Польше произошел крупный пожар в подводной лодке «Орел» советского производства, которая являлась фактически последней боевой польской субмариной. Как сообщает Trojmiasto.pl, с огнем в итоге удалось справиться, но все оборудование оказалось залито пожарной пеной.

Само ЧП случилось еще 27 сентября, однако информация об этом тщательно скрывалась военными. О степени повреждения субмарины не сообщается до сих пор. При этом стало известно, что судно пришлось затопить в результате возникшего на его борту крупного пожара.

СМИ страны сообщают, что произошедшее по факту положило конец подводному флоту Польши, поскольку остальные подводные лодки подходят скорее для музеев, так как не имеют большой боевой ценности.

Pożar na pokładzie okrętu podwodnego. Czy to już koniec ORP „Orzeł"?



W 2018 roku Polska Marynarka Wojenna będzie... https://t.co/RwHYXtOAwy — Polskie_Sluzby (@PolskieSluzby) October 26, 2017

Напомним, ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что нынешние власти Польши позиционируют Россию как угрозу для страны. По его словам, все, что ослабляет позиции Варшавы, они списывают на Кремль.