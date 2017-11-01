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Польша лишилась последней боевой субмарины из-за пожара — СМИ
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    Польша лишилась последней боевой субмарины из-за пожара — СМИ

    19:25  1 Ноября 2017
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    Польша лишилась последней боевой субмарины из-за пожара — СМИ

    Варшава, 1 ноября. В Польше произошел крупный пожар в подводной лодке «Орел» советского производства, которая являлась фактически последней боевой польской субмариной. Как сообщает Trojmiasto.pl, с огнем в итоге удалось справиться, но все оборудование оказалось залито пожарной пеной.

    Само ЧП случилось еще 27 сентября, однако информация об этом тщательно скрывалась военными. О степени повреждения субмарины не сообщается до сих пор. При этом стало известно, что судно пришлось затопить в результате возникшего на его борту крупного пожара. 

    СМИ страны сообщают, что произошедшее по факту положило конец подводному флоту Польши, поскольку остальные подводные лодки подходят скорее для музеев, так как не имеют большой боевой ценности.

    Напомним, ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер сообщил, что нынешние власти Польши позиционируют Россию как угрозу для страны. По его словам, все, что ослабляет позиции Варшавы, они списывают на Кремль.

    Автор: Тимур Румянцев
    #польша
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