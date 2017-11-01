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Нью-Йорк, 1 ноября. Главный подозреваемый в совершении теракта в центре Нью-Йорка Сайфулло Саипов осуществил нападение «во имя ИГ», заявил заместитель начальника полиции города Джон Миллер.

По данным полиции, организатор теракта готовился к атаке на протяжении нескольких недель. В правоохранительных органах считают, что нападение Саипова напрямую связано с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

Миллер подчеркнул, что преступник совершил теракт «во имя ИГ».

Ранее власти Нью-Йорка констатировали, что во время теракта погибли шесть иностранцев, а также два гражданина США.

1 Организация запрещена на территории РФ.