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Российская группировка войск всеми силами готовит грядущее наступление сирийских правительственных войск в направлении последнего стратегического пункта «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии — Абу-Кемаля.

Сообщается, что сегодня шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли серию авиаударов, целями которых были объекты «Исламского государства» (запрещено в РФ) в районе города Абу-Кемаль. Средства объективного контроля зафиксировали ликвидацию всех назначенных целей, среди которых были опорные пункты и склады с боеприпасами террористической группировки. Как отмечается, прикрытие бомбардировщиков дальнего действия обеспечивали истребители Су-30СМ с российской авиабазы в Хмеймиме.

Напомним, днем ранее в тех же целях уничтожения инфраструктурных объектов «Исламского государства» (запрещено в РФ) с российской подводной лодки «Великий Новгород» был осуществлен пуск ракет «Калибр» из района базирования российской группировки кораблей в акватории Средиземного моря. По информации источник в социальной сети Twitter, это обеспечило продвижение сирийских правительственных войск вдоль сирийско-иракской границы из района нефтеперерабатывающей станции Т-2 в сторону Абу-Кемаля на 11 километров.

Как сообщило Минобороны РФ, ракетным залпом удалось уничтожить пункты управления и склад вооружения боевиков в районе последней крепости «Исламского государства» (запрещено в РФ). Также российскими «Калибрами» был уничтожен укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое скопление боевиков. Объективный контроль также подтвердил ликвидацию всех целей.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о перспективах предстоящей операции по зачистке от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) города Абу-Кемаль:

«Все совместные операции сирийской армии и ВКС РФ за последний месяц происходят по одному и тому же сценарию и показывают завидную эффективность. Я надеюсь, что после ударов ВКС РФ, которые уничтожили инфраструктуру и запасы вооружения боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), не возникнет никаких препон в виде как внутренних, так и внешних, политических, причин для того, чтобы успешно завершить операцию по взятию Абу-Кемаля, как и все предыдущие».

Наш собеседник считает, что ситуация с грядущим освобождением Абу-Кемаля не будет отличаться от предыдущих операций по освобождению подобных укрепрайонов и населенных пунктов:

«Судя по всему, уже есть эффективная практика, накоплен определенный боевой опыт, и все должно пройти гладко. Но, опять же, если не вмешаются внешнеполитические и иные сторонние факторы. Связка ударов «Калибрами» и авиации российских ВКС с последующим непосредственным штурмом города сначала частями спецназначения, а потом и регулярной сирийской армией показывает высокую эффективность».

Как объяснил наш собеседник, сейчас любые продвижения и победы сирийской армии при поддержке ВКС РФ — это фиксация результата окончания уничтожения «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Сирии:

«Я думаю, что не за горами тот момент, когда в этом вопросе будет поставлена точка. Если эффективность и темп продвижения сохранится, то есть все шансы исчезновения «Исламского государства» (запрещено в РФ) до Нового года. Но, конечно, мы видели и другие сценарии: и замедление, и неспешность действий правительственных войск, но судя по тому, как дела продвигаются последние несколько недель, вероятность возникновения иных вариантов развития событий, на мой взгляд, крайне низка».

1 Организация запрещена на территории РФ.