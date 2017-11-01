Forbes включил Симоньян в рейтинг самых влиятельных женщин мира

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Москва, 1 ноября. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян была включена в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Так, россиянка обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заняв 52-ю строчку рейтинга.

В досье на Симоньян Forbes отмечает, телеканал RT и его главного редактора в настоящее время обсуждают как в политических кругах, так и в медиа.

Кроме того, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина также была включена в рейтинг, в котором заняла 49-е место.

В рейтинге Forbes канцлер Германии Ангела Меркель заняла первую строчку, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — вторую, предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс — третью. Клинтон же заняла 65-е место.

Напомним, ранее Симоньян прокомментировала давление на телеканал в США и заверила, что канал продолжит свою работу.