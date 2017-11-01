Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook

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Киев, 1 ноября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что блокировку его страницы в социальной сети Facebook спровоцировала Служба безопасности Украины (СБУ).

«Хакеры СБУ и много провайдеров по указке СБУ заблокировали мою фейсбук-страницу», — заявил он агентству «Украинские новости».

По словам Саакашвили, президенту Украины Петру Порошенко оказалось недостаточным заблокировать его на большинстве телевизионных каналов, «он и на Facebook перешел.

«Ничего, мы прорвемся!» — подытожил Саакашвили.

В настоящее время сторонники Михаила Саакашвили пытаются разрешить проблему. По состоянию на 18:20 по Москве, страница политика в социальной сети остается недоступной.

Ранее Саакашвили заявил о начале процесса «обрушения экономики и действующей власти» на Украине.

Напомним, Михаил Саакашвили стал одним из организаторов массовых акций протеста в Киеве, которые проходили у здания украинской Рады с 17 октября. В связи с этим его обвинили в стремлении захватить власть.

Для организации протестных акций Саакашвили прибыл на территорию Украины нелегально. После отставки с поста губернатора Одессы он был лишен украинского гражданства. После пересечения границы в октябре Саакашвили просил политического убежища, однако ответа от миграционной службы так и не получил. Минюст Украины рассматривал возможность экстрадиции Саакашвили по запросу Тбилиси в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел.