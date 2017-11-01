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Политика
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Политика
Пучдемон не планирует являться в суд Испании для дачи показаний
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    Пучдемон не планирует являться в суд Испании для дачи показаний

    18:50  1 Ноября 2017  /обновлено: 18:50  01 Ноября 2017
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    Пучдемон не планирует являться в суд Испании для дачи показаний

    Брюссель, 1 ноября. Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не планирует являться в испанский суд для дачи показаний. Об этом журналистам в среду сообщил адвокат политика Поль Бекарт.

    Ранее стало известно о том, что Мадрид планирует направить ордер на арест Пучдемона в суды Бельгии. Непосредственно генеральная прокуратура Испании обвиняет экс-главу автономии в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате.

    «Мы намерены дождаться последующей реакции испанского правительства, чтобы определить, что будет происходить дальше… Существует значительный риск, что он будет арестован», — отметил Бекарт.

    Как сообщало издание «Утро.ру», правительство Испании отправило в отставку Женералитет Каталонии. Сейчас Карлес Пучдемон находится на территории Бельгии.

    Автор: Алексей Громов
    #пучдемон
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