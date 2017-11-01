Пучдемон не планирует являться в суд Испании для дачи показаний

В Избранное

Брюссель, 1 ноября. Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не планирует являться в испанский суд для дачи показаний. Об этом журналистам в среду сообщил адвокат политика Поль Бекарт.

Ранее стало известно о том, что Мадрид планирует направить ордер на арест Пучдемона в суды Бельгии. Непосредственно генеральная прокуратура Испании обвиняет экс-главу автономии в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате.

«Мы намерены дождаться последующей реакции испанского правительства, чтобы определить, что будет происходить дальше… Существует значительный риск, что он будет арестован», — отметил Бекарт.

???? #BREAKING - Sacked Catalan leader Carles Puigdemont will not attend court hearing in Spain: lawyer https://t.co/ZknnptIWvJ pic.twitter.com/kjcr4S3HQo — FRANCE 24 Breaking (@BreakingF24) November 1, 2017

Как сообщало издание «Утро.ру», правительство Испании отправило в отставку Женералитет Каталонии. Сейчас Карлес Пучдемон находится на территории Бельгии.