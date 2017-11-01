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Экономика
Рынок мотоциклов в России сократился почти на 40%
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    Рынок мотоциклов в России сократился почти на 40%

    18:29  1 Ноября 2017
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    Рынок мотоциклов в России сократился почти на 40%

    Москва, 1 ноября. Первичный рынок мотоциклов в России сократился на 38% по итогам девяти месяцев — до 6,7 тыс. единиц. Как отмечают специалисты аналитического агентства «Автостат», падение объема рынка мотоциклов в России продолжается уже третий год подряд.

    Выяснилось, что самой большой популярностью у россиян пользуется мототехника BMW. В январе — сентябре немецкий автогигант продал 1,4 тыс. мотоциклов, что больше прошлогодних показателей на 5,3%. Наибольшим спросом пользуются модели  R1200GS (продано 304 единицы, сокращение продаж на 2,6%) и S1000RR (продано 242 единиц, рост продаж на 0,4%).

    Рынок мотоциклов в России сократился почти на 40%

    На втором месте оказалась продукция китайской компании Racer. За девять месяцев мотоциклы Racer приобрели 796 россиян, что меньше прошлогодних показателей на 42,3%. Самой популярной моделью оказалась Racer RC250 (продано 293 единицы, сокращение продаж на 47,5%). Почетная третья строчка досталась японской Kawasaki, которая продала 636 мотоциклов, показав рост на 52,9%.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #рынок #падение #мотоциклы
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