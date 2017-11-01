Рынок мотоциклов в России сократился почти на 40%

В Избранное

Москва, 1 ноября. Первичный рынок мотоциклов в России сократился на 38% по итогам девяти месяцев — до 6,7 тыс. единиц. Как отмечают специалисты аналитического агентства «Автостат», падение объема рынка мотоциклов в России продолжается уже третий год подряд.

Выяснилось, что самой большой популярностью у россиян пользуется мототехника BMW. В январе — сентябре немецкий автогигант продал 1,4 тыс. мотоциклов, что больше прошлогодних показателей на 5,3%. Наибольшим спросом пользуются модели R1200GS (продано 304 единицы, сокращение продаж на 2,6%) и S1000RR (продано 242 единиц, рост продаж на 0,4%).

На втором месте оказалась продукция китайской компании Racer. За девять месяцев мотоциклы Racer приобрели 796 россиян, что меньше прошлогодних показателей на 42,3%. Самой популярной моделью оказалась Racer RC250 (продано 293 единицы, сокращение продаж на 47,5%). Почетная третья строчка досталась японской Kawasaki, которая продала 636 мотоциклов, показав рост на 52,9%.