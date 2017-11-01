Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Свыше 50 жителей Сирии вернулись в свои дома в Алеппо, Хомсе и Дамаске
Политика
«Хватит издеваться над народом»: Поклонская ответила на украинскую резолюцию по Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хватит издеваться над народом»: Поклонская ответила на украинскую резолюцию по Крыму

    19:35  1 Ноября 2017
    158

    «Хватит издеваться над народом»: Поклонская ответила на украинскую резолюцию по Крыму

    Москва, 1 ноября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинские дипломаты не прекращают удивлять своей «остроумностью», которая изложена в очередном проекте резолюции о «нарушениях прав человека» в Крыму.

    Накануне Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его «очень сильным и жестким». В резолюции говорится о «необходимости обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках» в Крыму.

    «Как в песне «Обернитесь». Обернитесь! Господа дипломаты, совсем рядом то, что Вы ищите. Нарушения прав человека, о которых вы говорите, у вас под носом, в Киеве и других городах Украины», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

    Она также поддержала озабоченность украинских дипломатов относительно возможности национальных меньшинств обучаться в школах на родном языке, отметив, что в «процветающем Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение этого права».

    Поклонская напомнила Киеву, что украинский закон об образовании ущемляет права народов, проживающих на территории Украины. В результате принятия этого закона русские, болгары, греки, венгры, румыны и многие другие народы потеряли возможность получать образование на родном языке.

    «Хватит издеваться над народом Украины и уничтожать его самобытность, уродуя культуру и традиции, искусственно прививая ненависть ко всему русскому. Запомните — мы один народ с общей верой и историей», — подчеркнула Поклонская.

     

    Напомним, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #поклонская #крым #резолюция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        521
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        4595
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        661
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        489