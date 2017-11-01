«Хватит издеваться над народом»: Поклонская ответила на украинскую резолюцию по Крыму

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Москва, 1 ноября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинские дипломаты не прекращают удивлять своей «остроумностью», которая изложена в очередном проекте резолюции о «нарушениях прав человека» в Крыму.

Накануне Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его «очень сильным и жестким». В резолюции говорится о «необходимости обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках» в Крыму.

«Как в песне «Обернитесь». Обернитесь! Господа дипломаты, совсем рядом то, что Вы ищите. Нарушения прав человека, о которых вы говорите, у вас под носом, в Киеве и других городах Украины», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она также поддержала озабоченность украинских дипломатов относительно возможности национальных меньшинств обучаться в школах на родном языке, отметив, что в «процветающем Крыму на конституционном уровне обеспечено соблюдение этого права».

Поклонская напомнила Киеву, что украинский закон об образовании ущемляет права народов, проживающих на территории Украины. В результате принятия этого закона русские, болгары, греки, венгры, румыны и многие другие народы потеряли возможность получать образование на родном языке.

«Хватит издеваться над народом Украины и уничтожать его самобытность, уродуя культуру и традиции, искусственно прививая ненависть ко всему русскому. Запомните — мы один народ с общей верой и историей», — подчеркнула Поклонская.

Напомним, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.