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Политика
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Власти Нью-Йорка уточнили гражданство жертв теракта
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    Власти Нью-Йорка уточнили гражданство жертв теракта

    18:40  1 Ноября 2017
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    Власти Нью-Йорка уточнили гражданство жертв теракта

    Нью-Йорк, 1 ноября. Власти Нью-Йорка подтвердили смерть двух американцев и шести иностранцев во время теракта на Манхэттене, заявил комиссар пожарного управления города Дэниел Нигро.

    Власти Нью-Йорка подтвердили смерть восьми человек во время выезда грузовика на велосипедную дорожку в центре города.

    «Количество погибших составило восемь человек, — констатировал Нигро, — пять из них граждане Аргентины, один — Бельгии, два американца».

    Власти Нью-Йорка уточнили гражданство жертв теракта

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал бесчеловечной и трагической террористическую атаку в Нью-Йорке, которая произошла днем 30 октября в одном из крупнейших городов США.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #жертвы #теракт #нью-йорк #гражданство
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