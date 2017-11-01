Власти Нью-Йорка уточнили гражданство жертв теракта

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Нью-Йорк, 1 ноября. Власти Нью-Йорка подтвердили смерть двух американцев и шести иностранцев во время теракта на Манхэттене, заявил комиссар пожарного управления города Дэниел Нигро.

Власти Нью-Йорка подтвердили смерть восьми человек во время выезда грузовика на велосипедную дорожку в центре города.

«Количество погибших составило восемь человек, — констатировал Нигро, — пять из них граждане Аргентины, один — Бельгии, два американца».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал бесчеловечной и трагической террористическую атаку в Нью-Йорке, которая произошла днем 30 октября в одном из крупнейших городов США.