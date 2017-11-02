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Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ юг квартала Аль-Хамидия
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ юг квартала Аль-Хамидия

    10:13  2 Ноября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ юг квартала Аль-Хамидия

    Дейр эз-Зор, 2 ноября. Сирийская армия освободила от боевиков «Исламского государства»1 более 75 процентов Дейр эз-Зора.

    Сирийские военные источники сообщают, что правительственные войска в ходе последних столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) освободили южную часть стратегически важного района Аль-Хамидия.

    Отмечается, что от игиловцев зачищены Центральный парк, близлежащая школа и здание местного юридического колледжа.

    В уже освобожденных районах Дейр эз-Зора начались работы по разбору завалов. Это позволит переместить боевую технику ближе к огневым рубежам, а также начать работы, связанные с восстановлением подачи коммунальных услуг жителям города.

    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ юг квартала Аль-Хамидия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #саа #дейр эз-зор #аль-хамидия
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