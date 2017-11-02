Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ юг квартала Аль-Хамидия
Дейр эз-Зор, 2 ноября. Сирийская армия освободила от боевиков «Исламского государства»1 более 75 процентов Дейр эз-Зора.
Сирийские военные источники сообщают, что правительственные войска в ходе последних столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) освободили южную часть стратегически важного района Аль-Хамидия.
Отмечается, что от игиловцев зачищены Центральный парк, близлежащая школа и здание местного юридического колледжа.
В уже освобожденных районах Дейр эз-Зора начались работы по разбору завалов. Это позволит переместить боевую технику ближе к огневым рубежам, а также начать работы, связанные с восстановлением подачи коммунальных услуг жителям города.
1 Организация запрещена на территории РФ.