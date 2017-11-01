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Спорт
МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Легкова и Белова
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    МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Легкова и Белова

    18:28  1 Ноября 2017  /обновлено: 18:28  01 Ноября 2017
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    МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Легкова и Белова

    Москва, 1 ноября. Комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав результаты спортсменов на Играх в Сочи, сообщил источник.

    Россияне Александр Легков и Евгений Белов не смогут выступать на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году. Такое решение приняла комиссия МОК во главе с Освальдом. По словам осведомленного источника, комиссия признала спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, они дисквалифицированы пожизненно. Также МОК аннулировал результаты Легкова и Белова на ОИ в Сочи, пишет РИА Новости.

    МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Легкова и Белова

    Автор: Ирина Селезнева
    #мок #олимпиада
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