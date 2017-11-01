Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

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Киев, 1 ноября. Журналист американо-белорусского издания US-BELARUS (журнал «США-Беларусь») Юрий Редков неожиданно вспылил на пресс-конференции в Киеве. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) записал на видео эмоциональную речь журналиста в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА «Новости Украина».

Заметим, что журнал US-BELARUS издается во Флориде, США, поэтому его авторов сложно обвинить в антиукраинской ангажированности. Тем не менее Юрий Редков потряс как собравшихся на пресс-конференции своих коллег-журналистов, так и спикеров.

«Я второй раз нахожусь на Украине и конечно пребываю просто в шоке. В шоке от того, во что превратилась страна, начиная от того, что я вижу творится в регионах, особенно в восточной части. Меня поразило, насколько транспортная составляющая, о которой вы тут говорите, разрушена. За эти 15-20 лет независимой Украины я имел возможность увидеть в каком состоянии находятся дороги, особенно в приграничье. Люди потеряли работу, люди находятся в неведении что и как дальше быть. И в этой связи возникает вопрос в части политики. Я имел возможность даже посмотреть события, которые разворачиваются возле Рады, организованные Михаилом Саакашвили. Меня это тоже удручило, потому что на лицо явный рейдерский захват государственного института, который называется Рада. Но тому, видимо, есть причина, потому что Рада перестала слышать своих людей, потому что проблем действительно накопилось очень много и впору организовать открытые, прямые слушания со своим народом, потому что общение должно быть. И если сегодня одна из политических групп в качестве аргументации привлекает радикальную силу…», - успел проговорить журналист, пока его не осадили с трибуны вопросом, что конкретно он хочет спросить у спикеров мероприятия.

«Я подвожу вас к вопросу, мне крайне важно самому разобраться в чем собственно корень проблемы. Сегодня налицо явная слабость государственной власти, это видно везде. Ну, например, когда я пересекаю границу в Черниговской области, меня поражает уже то, что там нет обменника, где я могу поменять валюту. Ко мне подходят люди и меняют валюту. То есть это уже признак того, что происходит на границе. Причем я меняю валюту не в обменнике, заметьте. Для того, чтобы ускорить транспорт, чтобы машина проехала пограничников, надо положить пятьсот российских рублей, чтобы это было быстрее. То есть налицо коррупция уже на границе и дальше, дальше, дальше. И в этой связи у меня простой лаконичный вопрос, до каких пор это вообще будет у вас продолжаться? Потому что белорусы теряют значительно больше, чем приобретают. Сегодня наши предприятия, государственные предприятия, частные предприятия, не могут поставлять свою продукцию к вам в вашу страну по одной только причине и она основная – вопрос доверия и безопасности. Поэтому вопрос простой: будет ли здесь на Украине порядок и кто будет выражать политическую волю граждан, о чем собственно они сегодня и говорят. Они хотят сегодня мира, это первый вопрос, который сегодня стоит. И второй, что будет происходить дальше в экономике, по сути вы потеряете в конечном счете свою страну, если вы дальше будете безмолвствовать» - заявил журналист US-BELARUS.

Ошарашенные таким неожиданным выступлением организаторы пресс-конференции не смогли ответить по сути, ограничившись констатацией необходимости смены власти путем досрочных выборов.