Отдать землю и спрятать деньги: Милонов назвал цель визита Порошенко в Эр-Рияд

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В рамках официального визита в Саудовскую Аравию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом. Украинский лидер прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы договориться о возможности «спрятать там наворованные у украинцев деньги», это и есть истинная цель его визита, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

Во время встречи, Петр Порошенко выразил благодарность саудовскому монарху за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

«Мне Порошенко напоминает лидера какой-нибудь африканской страны, который с кольцом в носу и с пальмовыми листьями приезжает в ООН, где пытается заключить экономические или какие-то другие соглашения с представителями больших, высокотехнологичных стран. Кстати, папуаса принимают из уважения к международному праву, поэтому Порошенко должен понимать, что если он как глава государства приезжает, то его будут принимать, будут протокольно с ним общаться. Но пусть лидер «Незалежной» не путает нормы международного этикета с признанием Украины и признанием ее интересов. Украина мало что может предложить Саудовской Аравии, потому что недоразвитая, нищая страна, погрязшая в коррупции, саудитам не интересна», — пояснил ситуацию Милонов.

Во время встречи стороны также обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. При этом Порошенко заявил, что Киев приветствует участие капитала Эр-Рияда в реализации взаимовыгодных проектов в таких сферах как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность и энергетика.

«Но вообще, главная цель визита Порошенко — пригласить саудовские компании принять участие в приватизации на Украине. Кроме земли, ведь нищему Киеву нечего предложить саудитам. Кстати, Порошенко также может рассчитывать на то, что разбогатевшие на народных деньгах олигархи Украины будут приезжать в Саудовскую Аравию и будут размещать там свои активы. Вот это, я думаю, является истинной целью визита Порошенко — договориться запрятать там наворованные у народа Украины деньги», — заключил народный избранник.

Виталий Милонов также отметил, что при любом раскладе Эр-Рияд вряд ли согласился бы заключать какие-либо соглашения с Киевом, потому что для Саудовской Аравии в настоящее время необходимо сотрудничество с Россией в военно-технической отрасли. Ранее сообщалось, что Москва и Эр-Рияд договорились о поставках ракетных систем С-400 «Триумф». Договоренности достигнуты во время официального визита в Москву короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.