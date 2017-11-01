Из Голландии и Польши в Россию: защитник «Ростова» рассказал о своей карьере

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Прошлым летом польский защитник Мацей Вилюш стал одним из самых удачных приобретений «Ростова». Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с футболистом и узнал, как избавиться от хронических травм колена, кто лучший игрок в истории Польши и сколько времени на самом деле нужно, чтобы заговорить по-русски.

— Пожалуйста, расскажите о том, как вы оказались в Голландии. Как я знаю, вы успели поиграть в Эдервизии (высшая лига Голландии — здесь и далее прим. ФАН).

— Да, вы правы. Я приехал в Голландию, когда мне было 15 лет. Сначала тренировался с молодежной командой. Когда мне исполнилось 17 лет, начал работать с основным составом. Я тогда был очень сильным и быстрым для своих лет. Я был на хорошем счету. Все началось с товарищеских матчей за главную команду, параллельно я играл за дубль «Херенвена» (нидерландский профессиональный футбольный клуб). Когда я уже был готов начать играть за основу, получил тяжелую травму.

— Травмы стали главной причиной, по которой пришлось после Голландии вернуться в польский чемпионат?

— Да, из-за травм я вернулся в Польшу. Нужно было начинать все сначала. Решил, что нужно сделать шаг назад. В конечном счете, это было правильное решение. Из-за травм я пропустил очень много, поэтому в Польше вынужден был начать с первого дивизиона (аналог ФНЛ в России). Постепенно я вернулся в форму, а потому, думаю, сделал все правильно.

—Суммарно сколько времени пришлось пропустить из-за травм?

— Не могу сказать точно. В первый раз, когда мне было 17 лет, травма выбила меня из игры на 9 месяцев. Потом я перешел в роттердамскую «Спарту». В ней я выступал хорошо, но за две недели до начала сезона выбыл где-то на год. Мне тогда было 18 или 19 лет, тренер хотел выпустить меня на поле, я готовился играть в основе, но появились проблемы со здоровьем. Когда вернулся в Польшу, потребовалось еще полгода на то, чтобы привести себя в форму. Я очень много готовился перед каждой тренировкой, перед каждой игрой. Благодаря этому мое тело стало сильнее, чем было, а травмы ушли в прошлое (улыбается).

— Что говорили врачи?

— Проблема была с коленом, все травмы связаны с ним. Но уже долгое время оно меня не беспокоит.

— Для молодого футболиста такая череда травм — большая проблема для карьеры, большой стресс. Как вы с ним справлялись?

— Такие травмы — проблема для любого игрока, не только молодого. Не тренироваться, не выходить на поле — нелегко. Но травмы — часть игры. Футбол вообще очень тяжелый вид спорта из-за постоянных контактов. Поэтому травмы в порядке вещей. После каждой игры что-нибудь обязательно болит.

— Какие деньги платят молодым игрокам в Голландии?

— Джентльмены не говорят о деньгах (улыбается).

— Ваш партнер по команде Сверрир Ингасон, когда играл в Исландии, параллельно работал. У вас в жизни мыслей о смене профессии не возникало?

— Нет. Когда у меня была травма, я сфокусировался на том, чтобы вернуться в строй как можно скорее. На это уходило все мое свободное время, я тренировался целыми днями. У меня просто не было времени на другую работу. Когда я играл в Польше, команды в первой лиге были профессиональные. Потому у игроков также не было времени на работу.

— Дебютные матчи для защитников нередко заканчиваются курьезными историями. Были такие?

— Вообще, я защитник. Нам почти не совершает фолов, а потому мы не получаем желтых и красных карточек. Когда я был еще молод и выступал в Голландии, на меня возлагали большие надежды. В 17 лет я выступил в первом матче за вторую команду — мы тогда играли против «Аякса». Это очень сильная команда, из того состава многие уже выступали за основу. Я был, наверное, самым молодым в составе команд и очень хотело показать, как я хорош. В одной ситуации, когда был наш угловой, я пришел в штрафную, меня опекал защитник. И он делал это неправильно (улыбается), он постоянно бил, цеплял. В один момент я не выдержал и пробил ему «лоу кик» — как в ММА. Ну, вы понимаете, не сдержался. За это мне показали красную карточку. Кстати, тот защитник теперь играет в «Тоттенхэме» — Ян Вертонген (смеется).

— Оцените уровень чемпионата Польши.

— Несколько лет назад можно было сказать, что была «Легия» и были все остальные. Но сейчас конкуренция выросла: есть «Лех» из Познани, «Лехия» Гданьск. Чемпионат стал сильнее, чем был раньше. Думаю, уровень футбола в Польше растет, растет конкуренция.

— В этом причина блестящего выступления сборной в отборочном турнире на Чемпионат мира 2018 года?

— Да. Наша команда показала хороший уровень и на Евро. Они доказали, что сильны, что прогрессируют. Да, в квалификации были игры, когда мы смотрелись не очень хорошо, но мы на правильном пути. Надеюсь, на Чемпионате мира здесь в России мы покажем отличные результаты.

— Польше по силам оказаться в призовой тройке?

— Думаю, сейчас трудно называть фаворитов. Конечно, есть страны, которые очень сильны. Но сейчас все команды сильные, на Чемпионате мира слабых команд не бывает. Каждый может показать сильный футбол. Иногда удивляешься, как маленькие команды обыгрывают грандов. Шанс будет, если оставаться сфокусированным всегда. Все команды будут бороться за медали, но я думаю, что у Польши есть неплохие шансы.

— В сборной Польши выступает Тиаго Ченик, натурализованный бразилец. Как в Польше относятся к этому явлению?

— Что сказать? Он долго выступал в польской лиге, у него жена из Польши, семья. Я не знаю его в жизни, это его личные дела.

— Можно ли назвать Роберта Левандовского главной легендой польского футбола всех времен?

— Да, конечно, он — лучший игрок в истории Польши. Роберт выиграл очень много трофеев. Он выступает в одной из сильнейших команд мира. Для меня он точно лучший игрок.

— А кто самый талантливый футболист, с которым вы играли вместе?

— Я должен выбрать из «Леха»? «Ростова»? Это тяжело, трудно выбрать кого-то одного…

—- Хорошо, можно двоих.

— Все равно сложно (смеется). Ну, хорошо. Когда я играл в «Херенвене», за нас играл Афонсо Алвеш. Бразильский нападающий. Просто потрясающий игрок. Он не был силен физически, но он был так быстр — особенно в нужный момент. Его удар, техника были просто невероятны. Он фантастически перемещался без мяча. Когда я был переведен в основу, мне часто приходилось его опекать. Это была отличная школа для меня. Я думаю, он — один из самых лучших, с кем мне доводилось играть. Но было много хороших игроков (улыбается). В «Ростове» у нас тоже много сильных игроков — выбрать одного тяжело.

— Как состоялся переход в «Ростов»?

— Я просто пришел (смеется). Мои агенты сказали, что мной интересуется «Ростов». Они приехали в Польшу, посмотрели мои матчи. Мой контракт заканчивался, «Лех» хотел его продлить, но я выбрал переход в Россию, в более сильную лигу. Долго я не думал.

— До перехода в «Ростов» Россию посещали?

— Да, я был в Москве с юношеской сборной на товарищеском турнире. Тогда мне было 16 или 17 лет. Это было давно.

— Много знали о России, о «Ростове» до переезда?

— Нет. Я играл в «Лехе» с Макушевским. Он выступал у вас, в «Ахмате». Он немного рассказывал о России, но мне не надо было спрашивать ни у кого. Это было мое решение.

— Оказавшись в России, с какими трудностями вы столкнулись?

— В принципе, ничего особенного. Переехать в другую страну всегда не очень легко, но я чувствую себя здесь комфортно, пытаюсь учить русский язык.

—Вы понимаете большую часть из того, что я говорю?

— (переходит на русский) Понимаю, но говорю плохо (улыбается).

— Когда вы сможете дать интервью полностью на русском?

— Я думаю, два-три месяца — и никаких проблем не будет.

— Почему «Ростов» не выигрывает всю осень?

— Я не знаю. Трудно объяснить, почему команды не выигрывает или почему она выигрывает. Мы делаем свою работу хорошо, мы часто превосходим соперника. Тем не менее мы проигрываем. Это не очень легко, мы расстраиваемся. Нужно просто продолжать работать и не опускать руки.

— Значит, сенсационный старт команды объяснить тоже не сможете?

— Я бы не стал разделять. Мы хорошо начали чемпионат, мы продолжили играть хорошо. Только результаты другие. Они нас не устраивают, и мы стараемся изменить ситуацию. Мы сосредоточены на работе, нам необходимо набирать очки в каждом матче, выигрывать.

— «Ростов» здорово сыграл против «Спартака». Хотя вы и не выиграли, общее впечатление от матча и от его результатов осталось позитивным. Чувствуете, что игра стала переломной?

— Я об этом не думаю. Просто фокусируюсь на следующей игре. Мы заслужили очки в игре со «Спартаком».

— Вы пересекались в Польше со Станиславом Черчесовым (главный тренер сборной России тренировал польскую «Легию» в 2015-2016 годах). Что о нем говорят на вашей родине?

— Да, он тренировал «Легию», я играл против них. Лично я не знаю его, не могу судить о том, какой он специалист. Но мне кажется, что он проделал хорошую работу в «Легии», выиграл с ней чемпионат.