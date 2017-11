Страх перед Россией заставил США ускорить создание нового легкого танка

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Джозефа Тревифика The Army Desperately Wants A Pint Sized Tank With A Big Gun, Here's What We Know («Армия США отчаянно нуждается в новом легком танке, который сможет противостоять российским вооружениям»), опубликованный информационно-аналитическим интернет-ресурсом The Drive.

В страхе перед Россией армия США старается ускорить процесс создания нового легкого танка с мощным оружием, но история показывает, что танкостроение всегда было нелегким делом для Соединенных Штатов.

Армия США мчится вперед со своим проектом по разработке нового легкого танка, который даст дополнительную мощь пехотным бригадам, особенно в противостояниях с таким противником, как Россия. Однако в прошлом разработка боевого транспортного средства, которое бы весило меньше, чем традиционный боевой танк, и все еще оставалось полезным на современном поле битвы, было крайне сложной задачей для США.

Армия планирует направить окончательный официальный запрос на предложение по программе, известной, как Mobile Protected Firepower (MPF), заинтересованным оборонным подрядчикам в ноябре 2017 года, после чего будут заключены контракты с создателем самого выигрышного проекта.

«Мы ожидаем, что будем получать первые прототипы уже через 15 месяцев после подписания контракта», — заявил ранее в октябре исполнительный директор программы обслуживания наземных боевых систем генерал-майор армии США Дэвид Бассетт.

С тех пор, как Крым вышел из состава Украины и присоединился к Российской Федерации, а на юго-востоке Украины началась гражданская война, Соединенные Штаты и члены НАТО активно расширяют оборонительные позиции вдоль восточного фланга альянса.

Программа MPF будет ориентироваться на условия проведения военных операций в Европе. Что касается реальных четких требований к разработкам, армия, похоже, сделала все возможное, чтобы у подрядчиков оставалась возможность реализовать любые идеи и дать разгуляться воображению. По словам одного из официальных лиц, главное — чтобы новый танк был способен пробиваться сквозь бункеры и другие укрепления противника, эффективно атаковать силы противника, укрываясь в зданиях и уничтожать различные бронированные машины. В то же время он должен быть достаточно легким — примерно от 25 до 30 тонн, чтобы поместиться внутри транспортного самолета — такого, как C-17 Globemaster III или C-130 Hercules. Globemaster III уже способен доставить на поле битвы один танк M1 Abrams, теперь же цель заключается в том, чтобы C-17 мог доставить сразу два танка в зону боевых действий.

Танк должен быть достаточно защищен, по крайней мере, от стрелкового оружия и штурмовых артиллерийских обстрелов, а также иметь дополнительные броневые наборы для защиты от более мощных угроз. Мобильность танка должна быть сравнима с внедорожником. Нет никаких требований к возможностям отслеживания танка, ходовой части или к основному оружию, с помощью которого он будет выполнять свою работу.

«Я не хочу говорить, что это будет легкий танк, но это будет похоже на легкий танк. Машина будет помогать прорываться к цели там, где не может пройти пехота», — сказал журналистам руководитель проекта MPF Дэвид Допп.

Из этого описания было бы более точным назвать новое транспортное средство «штурмовым оружием». Тем не менее, три основных конкурента за программу представили проекты, по которым машина будет выглядеть, как гусеничный автомобиль с башней, вооруженной пушкой среднего калибра (охват 360 градусов). В представлении обычного человека это самый настоящий танк.

Несколько компаний ранее уже представили разработки, которые могут подходить под требования программы MPF.

В 2016 году компания General Dynamics представила бронированный автомобиль под названием «Гриффин» (Griffin). Конструкция включает в себя многочисленные прошлые разработки компании, включая корпус танка Ajax, который она строила для британской армии, и легкую 120-мм пушку, разработанную ранее для проекта FCS. Танк использует множество систем, которые также используются в M1, что может потенциально уменьшить затраты на обучение и подготовку экипажа. Заявленный вес машины — около 28 тонн.

BAE Systems также выпустила обновленную версию своей бронированной машины M8 Buford (AGS), называемую Expeditionary Light Tank. Этот автомобиль весом менее 20 тонн в своей самой легкой конфигурации имеет 105-мм пушку в качестве основного оружия. BAE уже провела некоторые испытания этой конструкции, но пока неясно, удовлетворят ли результаты основные требования MPF.

Всегда есть вероятность, что новые конкуренты могут подавать заявки после того, как будут оглашены окончательные требования.

Теоретически, добавление такого легкого транспортного средства в пехотные бригады армии и предоставление ему возможности путешествовать на воздушных судах в точку конфликта может увеличить возможности и гибкость пехотных сил. Благодаря такому бронированному транспортному средству, легкая пехота и воздушно-десантные подразделения имели бы возможность более мощного ответа на действия противника, особенно в городских районах.

«MPF будет крайне важным для уничтожения местных укреплений, точечной обороны и блокировки вражеских позиций. Без такой легкой боевой машины пехотная бригада требует поддержки более тяжелых бронемашин в ближнем бое с противником», — пояснила армия в докладе 2015 года.

На фоне совместных военных учений России и Белоруссии под названием «Запад-2017», необходимость в новом легком танке стала еще более очевидной. Несмотря на то, что Кремль настаивал, что учения носят чисто оборонительный характер, их истинной целью было продемонстрировать способность двух стран проводить крупномасштабные военные операции против своего давнего главного противника — НАТО.

Таким образом, необходимость в программе MPF, определенно, существует. Единственная проблема заключается в том, что создание дизайна, который действительно будет соответствовать требованиям армии, может занять довольно много времени.

Подрядчики стремятся использовать как можно больше уже существующих и функционирующих проверенных технологий при строительстве нового танка, чтобы снизить издержки, а также риск задержек. При этом танк должен оставаться легким и отвечать всем требованиям программы, поэтому, скорее всего, придется задействовать новые решения, а это, в свою очередь, потребует больше времени.

Если армия продолжит настаивать на таком агрессивном графике, скорее всего, предложения BAE, General Dynamics и SAIC и ST Kinetics не смогут похвастаться чем-то принципиально новым.