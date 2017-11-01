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Украина
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Суд Днепра отменил постановление о переименовании улицы Героев Сталинграда
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    Суд Днепра отменил постановление о переименовании улицы Героев Сталинграда

    18:21  1 Ноября 2017
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    Суд Днепра отменил постановление о переименовании улицы Героев Сталинграда

    Днепр, 1 ноября. Суд украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) отменил постановление о переименовании улицы Героев Сталинграда, удовлетворив иск украинской партии «Оппозиционный блок». Об этом в среду сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Александр Вилкул.

    По его словам, требование вернуть улице ее прежнее название поддержали жители Днепра. Вилкул отметил мужество судьи, который удовлетворил иск, несмотря на давление со стороны властей.

    Суд Днепра отменил постановление о переименовании улицы Героев Сталинграда

    «Сталинградская битва — одна из самых кровопролитных в мировой истории. Погибли более 1,2 миллиона наших солдат, которые боролись с фашизмом. Власть хочет, чтобы мы забыли их подвиг?» — задается вопросом депутат.

    Напомним, что улицу Героев Сталинграда в ноябре 2015 года переименовали в проспект Богдана Хмельницкого в рамках украинского закона о декоммунизации. Всего же было изменено не менее 300 топонимов Днепра.

    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #днепр #переименование #улица #герои сталинграда
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